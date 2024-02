Der poli­ti­sche Ascher­mitt­woch, eine Tra­di­ti­on, die tief in der poli­ti­schen Kul­tur ver­wur­zelt ist, wur­de auch in die­sem Jahr in Kirch­eh­ren­bach mit gro­ßer Begei­ste­rung zele­briert. Im Neben­zim­mer des TSV Kirch­eh­ren­bach ver­sam­mel­ten sich erneut zahl­rei­che Gäste, um der Ver­an­stal­tung bei­zu­woh­nen, die einen Blu­men­strauß aus poli­ti­scher Schär­fe und humor­vol­len Umgang mit der Poli­tik zur Unter­hal­tung bot. Unter der Lei­tung von OV-Vor­sit­zen­dem Lau­renz Kuh­mann, erleb­ten die Anwe­sen­den einen Abend, der sicher­lich in Erin­ne­rung blei­ben wird.

Die Legen­dä­ren Rent­ner und ihre poli­ti­sche Satire

Ein beson­de­res High­light des Abends waren die Auf­trit­te der „Legen­dä­ren Rent­ner“. Hei­ner, gespielt von Sig­gi Ada­mi, und Hans-Hein­rich, ver­kör­pert von Rei­ner Geb­hardt, haben es erneut geschafft, die Gemein­de­po­li­tik mit einer humor­voll-bis­si­gen Art auf die Schip­pe zu neh­men, die das Publi­kum nicht nur zum Nach­den­ken anreg­te, son­dern auch für aus­ge­las­se­nes Geläch­ter sorg­te. Ihre poin­tier­ten Beob­ach­tun­gen und scharf­zün­gi­gen Kom­men­ta­re zu The­men der Lokal­po­li­tik bewie­sen, dass auch die Kom­mu­nal­po­li­tik vor Ort Gegen­stand sati­ri­scher Unter­hal­tung sein kann.

Wolf­gang Fees berich­tet aus dem Kreistag

Wolf­gang Fees, der Vor­sit­zen­de der Kreis­tags­frak­ti­on, berei­cher­te den Abend mit einem fun­dier­ten Über­blick über die aktu­el­len The­men und Her­aus­for­de­run­gen des Land­krei­ses. Sei­ne detail­lier­te Dar­stel­lung bot den Zuhö­rern wert­vol­le Ein­blicke in die poli­ti­schen Pro­zes­se und Ent­schei­dun­gen auf Kreis­ebe­ne, die oft im Schat­ten der gro­ßen Bun­des­po­li­tik ste­hen, aber für das täg­li­che Leben der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von enor­mer Bedeu­tung sind.

Ein Blick auf Weilersbach

Die Wei­lers­ba­cher Genos­sin­nen und Genos­sen, stark ver­tre­ten und vol­ler Taten­drang, prä­sen­tier­ten durch Man­fred Kem­merth eine eben­so scharf­sin­ni­ge wie tref­fen­de Ana­ly­se der Dorf­po­li­tik in Wei­lers­bach. In sei­nem Bei­trag unter­strich er, dass poli­ti­sches Enga­ge­ment und Dis­kurs auf jeder Ebe­ne essen­ti­ell sind für die Ent­wick­lung und das Wohl­be­fin­den der Dorfgemeinschaft.

Andre­as Schwarz ver­tei­digt Poli­tik der Bundesregierung

Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ner­te Andre­as Schwarz, bekannt für sei­ne scho­nungs­lo­sen Ana­ly­sen, nahm das poli­ti­sche Gesche­hen in Ber­lin unter die Lupe. Mit der Aus­sa­ge, dass die Ampel­ko­ali­ti­on gute Arbeit lei­ste mit Sicher­heit bes­ser als ihr Ruf sei, löste lang anhal­ten­den Applau­ses aus. Schwarz‘ Bei­trag war ein wich­ti­ges Kor­rek­tiv zu den häu­fig pola­ri­sier­ten Debat­ten auf Bun­des­ebe­ne. Er warb dafür, in schwie­ri­gen Zei­ten nicht denen hin­ter­her­zu­lau­fen, die ver­meint­lich ein­fa­che Lösun­gen ver­spre­chen, son­dern sich Fak­ten-basiert den der­zei­ti­gen Her­aus­for­de­run­gen zu stellen.

Kuli­na­ri­sche Genüs­se und musi­ka­li­sche Begleitung

Die Ver­an­stal­tung bot neben den poli­ti­schen Dis­kus­sio­nen auch kuli­na­ri­sche High­lights wie Mat­jes und gebacke­nen Camem­bert, die für das leib­li­che Wohl sorg­ten. Die musi­ka­li­sche Unter­ma­lung durch Richard Schmidt aus Hau­sen ver­lieh dem Abend eine beson­de­re Note und run­de­te die Ver­an­stal­tung ab.

