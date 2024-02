Anmel­dung zum Boys’ Day in den Ein­rich­tun­gen der Gemein­nüt­zi­gen Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bamberg

Am 25. April 2024 fin­det wie­der der bun­des­wei­te Boys‘ Day statt – der Zukunfts­tag zur beruf­li­chen Ori­en­tie­rung und Lebens­pla­nung für Jungs. Er wird vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend geför­dert. So kön­nen Beru­fe oder Stu­di­en­fä­cher ken­nen­ge­lernt wer­den, in denen der Män­ner­an­teil unter 40% liegt, z. B. in den Berei­chen Gesund­heit, Pfle­ge, Bil­dung oder Dienstleistung.

Auch die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft zeigt inter­es­sier­ten Jungs an die­sem Tag in ihren Kli­ni­ken und Senio­ren­zen­tren die span­nen­den und viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben und Tätig­kei­ten in den Pfle­ge- und Funk­ti­ons­be­rei­chen. So kön­nen ein Akut­kran­ken­haus sowie die Senio­ren­zen­tren mit den zuge­hö­ri­gen Abtei­lun­gen ken­nen­ge­lernt werden.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu den ein­zel­nen Ange­bo­ten an den Stand­or­ten Scheß­litz, Bur­ge­brach, Adels­dorf, Bau­nach, But­ten­heim, Stegaurach­­­, Gun­dels­heim, Lich­ten­ei­che und Ebrach sind unter www​.boys​-day​.de zu fin­den, hier kön­nen sich alle Inter­es­sier­te auch online anmel­den. Für die Teil­neh­me am Boys‘ Day, am 25. April 2023 von 9:00 bis 12:00 Uhr bzw. 13:00 Uhr, kön­nen sich alle Inter­es­sier­te ger­ne auch per Mail unter: a.​weigert@​gkg-​bamberg.​de anmelden.