Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend soll ein Marok­ka­ner das Han­dy eines Lands­man­nes unter Gewalt­an­wen­dung an sich genom­men haben. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Gegen 21 Uhr gerie­ten zwei marok­ka­ni­sche Staats­bür­ger am Weegmann­ufer in Streit. Dabei soll ein 27-Jäh­ri­ger mit einer Fla­sche auf den Kopf eines 33-Jäh­ri­gen geschla­gen und des­sen Han­dy ent­wen­det haben. Danach ergriff der 27-Jäh­ri­ge die Flucht. Eine Poli­zei­strei­fe konn­te den Mann wenig spä­ter fest­neh­men. Vom Han­dy im Wert eines nied­ri­gen drei­stel­li­gen Betra­ges fehlt jede Spur. Bei­de Betei­lig­te ver­letz­ten sich leicht.

Der 27-Jäh­ri­ge wur­de am Sonn­tag einem Ermitt­lungs­rich­ter vor­ge­führt. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg erließ die­ser Haft­be­fehl gegen den Mann. Er befin­det sich nun in Untersuchungshaft.