Gene­ra­tio­nen­über­grei­fen­de Faschings­fei­er mit Musik, Tanz und Gemeinschaft

Am Faschings­sams­tag ver­wan­del­te sich die Egger­bach-Hal­le in Eggols­heim in einen Ort aus­ge­las­se­ner Faschings­freu­de. Die Refe­ren­tin für Jugend- und Senio­ren­ar­beit, Tere­sa Borek, lud Alt & Jung zum VolX­tanz ein. Mit einem mit­rei­ßen­den Reper­toire füll­te die Kapel­le „Box­ga­lopp“ die Hal­le bis auf den letz­ten Platz. Cir­ca 200 Gäste ver­gnüg­ten sich bei einem lusti­gen Tanznachmittag.

Neben der mit­rei­ßen­den Musik gab es auch ein viel­fäl­ti­ges Show­pro­gramm zu bestau­nen. Die Mini­gar­de, Kin­der­gar­de und Prin­zen­gar­de der Tanz­schu­le Eggols­heim, unter Lei­tung von Kir­sten Rich­ter, zeig­ten ihr Kön­nen und begei­ster­ten das Publi­kum mit ihren Cho­reo­gra­fien. Beson­ders beein­druckend war der Show­tanz, der mit sei­ner Pro­fes­sio­na­li­tät und Krea­ti­vi­tät die Zuschau­er in den Bann zog. Zu sehen gab es die Pre­miè­re für die Teil­nah­me an der baye­ri­schen Mei­ster­schaft die­ses Jahr, wofür wir ganz viel Erfolg wünschen.

Ein beson­de­res High­light war das Wunsch­lied „Bridsch­äpraad“ der klei­nen Pau­la, zu wel­chem sogar der Bür­ger­mei­ster auf die Büh­ne gesprun­gen ist und spon­tan mit­ge­sun­gen hat.

Für das leib­li­che Wohl sorg­te die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Eggols­heim. Die­se gelun­ge­ne Ver­an­stal­tung wird sicher­lich noch lan­ge in Erin­ne­rung blei­ben und sie zeigt, wie Fasching Men­schen ver­schie­de­ner Alters­grup­pen und Hin­ter­grün­de zusam­men­brin­gen kann.

Wer in Eggols­heim sich auch außer­halb der Ver­an­stal­tun­gen tän­ze­risch betä­ti­gen möch­te, der kann jeden Mon­tag von 9:45 Uhr bis 10:30 Uhr zum gemein­sa­men offe­nen Tanz­treff bei Cäci­lia Schwarz­mann in den Pfarr­saal von St. Mar­tin kom­men und Kreis­tän­ze oder Square­dance aus­pro­bie­ren und/​oder sich bei den Tanz­stun­den von Mar­ti­na Göl­ler (Anmel­dung über die VHS) auf den näch­sten Tanz­Treff vor­be­rei­ten, der unter dem Mot­to „Fox­trott & Dis­co Fox“ ste­hen wird.