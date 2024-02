Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

SON­NE­FELD, LKR. COBURG. Am Sonn­tag­mor­gen wur­de ein Ehe­paar tot in einem Ein­fa­mi­li­en­haus in der Gemein­de Son­ne­feld auf­ge­fun­den. Kri­mi­nal­po­li­zei und Staats­an­walt­schaft Coburg haben die gemein­sa­men Ermitt­lun­gen aufgenommen.

Am Sonn­tag­mor­gen, gegen 8.30 Uhr, mach­ten Ange­hö­ri­ge eine tra­gi­sche Ent­deckung in einem Ein­fa­mi­li­en­haus im Son­ne­fel­der Orts­teil Wörls­dorf. Sie fan­den zwei Ehe­leu­te, bei­de 55 Jah­re alt, leb­los in ihrem Anwe­sen auf. Für das Paar kam jede Hil­fe zu spät. Der Mann und sei­ne Frau waren bereits tot.

Noch am Sonn­tag­mor­gen nah­men Kri­mi­nal­po­li­zei und Staats­an­walt­schaft Coburg die Ermitt­lun­gen auf. Gerichts­me­di­zi­ner obdu­zier­ten im Auf­trag der Staats­an­walt­schaft am Mon­tag­vor­mit­tag in Erlan­gen die bei­den Leich­na­me. Nach aktu­el­len Erkennt­nis­sen soll der Mann zuerst sei­ne Frau mit einem Mes­ser getö­tet und sich dann selbst mit einer Schuss­waf­fe das Leben genom­men haben. Die Ermitt­lun­gen zu den Hin­ter­grün­den der Tat dau­ern an.