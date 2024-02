Die hier erzeug­te Ener­gie auch in der Hei­mat anbie­ten und nut­zen. Das ist die Phi­lo­so­phie von „Bam­berg regio­nal“, dem Öko­strom, der im gan­zen Land­kreis Bam­berg erhält­lich ist.

Die­se Visi­on über­zeugt auch die Fir­ma Schwarz­mann GmbH aus But­ten­heim, die als kom­pe­ten­ter Part­ner in den Berei­chen Klima‑, Käl­te- und Elek­tro­tech­nik seit 26 Jah­ren fest in der Regi­on ver­wur­zelt ist und zusätz­lich auch eine PV-Anla­ge auf dem Dach des Betriebs hat.

Die Geschäfts­füh­rer Tobi­as und Maxi­mi­li­an Schwarz­mann legen bereits seit 2018 Wert auf die Eigen­ver­sor­gung ihres Betrie­bes durch Solar­ener­gie: „Unse­re gemein­sa­me Bot­schaft ist klar: Regio­nal erzeu­gen und regio­nal ver­brau­chen. Somit beschrei­ten wir den Weg in eine kli­ma­neu­tra­le Zukunft und tra­gen damit zur nach­hal­ti­gen Ent­wick­lung im Bam­ber­ger Land bei.“

Die erzeug­ten Strom­men­gen, die nicht zur Eigen­ver­sor­gung die­nen, wer­den in das ört­li­che Strom­netz ein­ge­speist. Seit Mai 2023 ist die Erzeu­gungs­an­la­ge der Fir­ma Schwarz­mann Teil der regio­na­len Strom­markt­platt­form „Bam­berg Regio­nal“, und somit wird der dort pro­du­zier­te Strom auch für Bewoh­ner aus dem Land­kreis Bam­berg zugänglich.

„Die Ener­gie­wen­de wird vor allem in der Regi­on statt­fin­den.“, so Tho­mas Oppelt, Geschäfts­füh­rer der Bay­ern­werk Regio Ener­gie, der gemein­sam mit den Regio­nal­wer­ken Bam­berg die Initia­ti­ve „Bam­berg Regio­nal“ im Jahr 2019 ins Leben geru­fen hat. „Wir freu­en uns, mit der Fir­ma Schwarz­mann und ihren bei­den Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen einen wei­te­ren star­ken Part­ner im Land­kreis Bam­berg gewon­nen zu haben.“ Die Anla­ge mit einer Gesamt­lei­stung von 186 kWp kann rund 58 Haus­hal­te im Jahr mit Strom ver­sor­gen. Natür­lich ist es für eine siche­re und grü­ne Strom­ver­sor­gung wich­tig, ein gemisch­tes Erzeu­ger­port­fo­lio zu haben. Was nicht mit regio­na­ler Erzeu­gung gedeckt wer­den kann, wird mit baye­ri­scher Was­ser­kraft ergänzt, sodass die End­ver­brau­cher jeder­zeit grü­nen Öko­strom erhal­ten und zugleich die regio­na­le Wert­schöp­fung gesi­chert ist.

„Jede Anla­ge zur Erzeu­gung rege­ne­ra­ti­ver Ener­gien ist ein wich­ti­ger Bau­stein für die Ener­gie­aut­ar­kie im Bam­ber­ger Land. Ich bin sehr dank­bar dafür, dass wir die­ses Ziel im Zusam­men­wir­ken vie­ler Betei­lig­ter fest im Blick haben“, so Land­rat Johann Kalb.