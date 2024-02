Zerza­bels­ho­fer „Enkel­trick“ aufgeklärt

NÜRN­BERG / HIM­MEL­KRON, LKR. KULM­BACH. Eine all­ge­mei­ne Ver­kehrs­kon­trol­le durch Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth führ­te am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag zur Auf­deckung eines Tele­fon­be­tru­ges durch fal­sche Poli­zei­be­am­te in Nürn­berg Zerza­bels­hof. Die Beam­ten stell­ten Wert­ge­gen­stän­de im Gesamt­wert von rund 70.000 Euro sicher und nah­men zwei 21- und 23-jäh­ri­ge Män­ner fest.

Die Zivil­strei­fe der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth führ­te in den Abend­stun­den Fahr­zeug­kon­trol­len an einem Auto­hof bei Him­mel­kron durch. In die­sem Zusam­men­hang über­prüf­ten die Beam­ten gegen 20 Uhr einen mit zwei Män­nern besetz­ten Pkw. Bei nähe­rer Begut­ach­tung des Fahr­zeugs ent­deck­ten die Poli­zi­sten im Kof­fer­raum Taschen, die unter ande­rem mit einer Viel­zahl an Gold­mün­zen gefüllt waren. Dass es sich hier­bei nicht um die Gold­mün­zen der bei­den 21- und 23-jäh­ri­gen Män­ner han­deln konn­te, beleg­ten meh­re­re eben­falls auf­ge­fun­de­ne Doku­men­te, die auf eine Senio­rin aus Nürn­berg Zerza­bels­hof schlie­ßen lie­ßen. Die Zivil­be­am­ten nah­men die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen vor Ort vor­läu­fig fest.

Noch am Abend such­te eine Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Nürn­berg-Ost die Woh­nung der betrof­fe­nen Senio­rin im Nürn­ber­ger Osten auf. Hier stell­te sich her­aus, dass die Frau kurz zuvor Opfer von fal­schen Poli­zei­be­am­ten gewor­den war. Die Betrü­ger gaben sich am Tele­fon als Poli­zi­sten aus und tisch­ten der älte­ren Dame die Lügen­ge­schich­te vom angeb­li­chen schwe­ren Unfall des Enkels auf. Den Betrü­gern war es hier­bei schluss­end­lich gelun­gen, die Dame davon zu über­zeu­gen, Wert­ge­gen­stän­de im Gesamt­wert von rund 70.000 Euro zu übergeben.

Gegen die bei­den Tat­ver­däch­ti­gen erging zwi­schen­zeit­lich Haft­be­fehl. Sie müs­sen sich wegen des Ver­dachts des Betru­ges verantworten.