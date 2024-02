Far­ben­froh tanz­ten die Stra­ßen­bahn­freun­de von “WIR PRO StUB” am Sonn­tag über den Brucker Faschings­um­zug für die Ver­län­ge­rung der Nürn­ber­ger Stra­ßen­bahn nach Erlan­gen und Her­zo­gen­au­rach. Ein Old­ti­mer-Trak­tor zog einen lie­be­voll als Stra­ßen­bahn ver­klei­de­ten Anhän­ger mit der Auf­schrift “Ich wünscht´ ich wär die StUB”. Die Fahr­gä­ste auf dem Anhän­ger war­fen groß­zü­gig Kamel­len. Ein als Stra­ßen­bahn ver­klei­de­tes Lasten­rad wur­de von einer Sam­ba-Trom­mel­grup­pe laut­stark beglei­tet. Und durch die bun­te Men­schen­men­ge hin­durch zog sin­gend eine Polo­nai­se mit dem Refrain: “Tschu tschu wah, alle Leu­te fahr’n ger­ne Stra­ßen­bahn”. Hans-Tho­mas Benz, Spre­cher der Initia­ti­ve ist begei­stert von sei­ner Faschings­grup­pe: “Unse­re krea­ti­ven Kostü­me mit Bezug zur StUB waren echt eine Schau: Anzei­ge­ta­feln, auf denen der 5‑Mi­nu­ten-Takt in der Rush-Hour zu erken­nen war, ein Deutsch­land-Ticket, etli­che Pylo­nen, ein Dis­co-Schaff­ner, zahl­rei­che Bau­ar­bei­ten­de, sowie ein gras­grün geklei­de­tes Rasen­g­leis.” Die Freun­de der Stadt-Umland-Bahn set­zen sich für die Ver­län­ge­rung der Nürn­ber­ger Stra­ßen­bahn als wich­ti­gem Bau­stein für die Zukunft Erlan­gens ein. Sie wol­len Auf­merk­sam­keit erre­gen für den nahen­den Rats­ent­scheid in Erlan­gen und infor­mie­ren mit ihrer inter­ak­ti­ven Strecken­kar­te und Geschich­ten von ech­ten Men­schen, wel­che sich aus unter­schied­li­chen Grün­den auf die StUB freu­en unter www​.wir​-pro​-stub​.de.