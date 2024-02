Am Sonn­tag, den 25. Febru­ar fin­det im Bür­ger­zen­trum Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus in der Paul-Kel­ler-Str. 17, Forch­heim wie­der ein Ver­schen­ke-Basar statt. Es kön­nen gut erhal­te­ne Din­ge, die man nicht mehr braucht – z.B. Kin­der­spiel­zeug, Klei­dung, Haus­rat etc. – an ande­re Men­schen ver­schenkt wer­den, die sich dar­über freu­en. Wer etwas ver­schen­ken möch­te, muss sich unter Tel. 09191–6155287 vor­her anmel­den, da nur ein begrenz­te Flä­che zur Ver­fü­gung steht. Bei selbst­ge­backe­nem Kuchen und Kaf­fee sind alle herz­lich will­kom­men, sich umzu­schau­en, ob er oder sie etwas Schö­nes fin­det. Beginn ist 14.30 Uhr, nur Ver­schen­ken­de dür­fen schon ab 14 Uhr auf­bau­en. Was am Ende kei­nen neu­en Besit­zer gefun­den hat, muss aller­dings wie­der mit­ge­nom­men werden.