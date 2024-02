Am Sams­tag, den 24. Febru­ar um 15:00 Uhr ist es so weit: In Bam­berg wer­den erst­mals bei­de Tei­le von „Das Ver­mächt­nis“ in einem ful­mi­nan­ten Thea­ter-Event zu sehen sein. Zu erle­ben gibt es eine berüh­ren­de Geschich­te über Soli­da­ri­tät, Gemein­schaft und die Bedeu­tung einer quee­ren Wahlfamilie.

Zusätz­lich zu den Thea­ter­kar­ten für bei­de Insze­nie­run­gen gibt es die Mög­lich­keit, für die gro­ße Pau­se ein Büf­fet (18€ p. P.) dazuzubuchen.

Kar­ten für die Vor­stel­lun­gen und das Buf­fet gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de.