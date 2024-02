Der FDP-Kreis­ver­band Forch­heim hat am 8. Febru­ar 2024 in der Gast­stät­te „Schwa­nen­bräu“ in Eber­mann­stadt tur­nus­ge­mäß sei­nen Vor­stand neu bestimmt. Der bis­he­ri­ge Chef Tobi­as Luko­schek wur­de in sei­nem Amt bestätigt.

Nach einem sehr schwie­ri­gen Jahr hat der Kreis­ver­band Forch­heim sei­nen Vor­stand neu auf­ge­stellt. In sei­nem Gruß­wort beton­te der ehe­ma­li­ge Land­tags­ab­ge­ord­ne­te und jet­zi­ge Bezirks­vor­sit­zen­de Seba­sti­an Kör­ber die Kon­ti­nui­tät und den uner­müd­li­chen Ein­satz der Mit­strei­ter um Luko­schek im poli­ti­schen Gesche­hen auf Kreis­ebe­ne und im Lan­des­ver­band. Trotz des für die FDP sehr schwie­ri­gen ver­gan­ge­nen Jah­res sei es dem Forch­hei­mer Kreis­ver­band als ein­zi­gem in Bay­ern gelun­gen, sei­nen Mit­glie­der­stand voll­stän­dig zu erhal­ten. Auch auf Lan­des­ebe­ne habe sich der Kreis­ver­band mit zahl­rei­chen Anträ­gen und Änder­ung­an­trä­gen signi­fi­kant aufgestellt.

Im Rah­men der Neu­wahl des Vor­stands wur­de Tobi­as Luko­schek aus Forch­heim in sei­nem Amt ein­stim­mig bestä­tigt. Der wie­der­ge­wähl­te Vor­sit­zen­de gab einen Aus­blick auf die poli­ti­sche Arbeit, die in den kom­men­den Jah­ren auf die FDP auf Kreis‑, Lan­des- und Bun­des­ebe­ne zukommt. Hier­bei stell­te er die her­vor­ra­gen­de Zusam­men­ar­beit und den uner­müd­li­chen Ein­satz im Kreis­ver­band in den Vor­der­grund, beton­te aber auch die Her­aus­for­de­rung, die es gera­de für die FDP in naher Zukunft zu mei­stern gilt.

Luko­schek zur Sei­te ste­hen ab sofort Domi­nik Win­kel aus Igens­dorf, Robin Sta­mos aus Forch­heim und die Abitu­ri­en­tin Vik­to­ria Morell aus Wein­garts. Der bis­he­ri­ge Schatz­mei­ster Hen­drik Räss­ler aus Mit­te­leh­ren­bach wur­de in sei­nem Amt bestä­tigt, genau­so wie Phil­ipp Schmalz als Schrift­füh­rer. Als Bei­sit­ze­rin­nen fun­gie­ren Bir­gitt Har­mon aus Forch­heim und Fran­ka Stru­we-Waas­ner, eben­falls Forch­hei­me­rin, letz­te­re küm­mert sich auch wei­ter­hin um die För­de­rung der Frau­en im poli­ti­schen Gesche­hen der FDP auf Kreisverbandsebene.

Im Vor­feld wähl­te der FDP-Orts­ver­band Ehren­bürg-Wie­sent­tal sei­nen Vor­stand neu. Hen­drik Räss­ler wur­de als Vor­sit­zen­der in sei­nem Amt bestä­tigt, der neue zwei­te im Vor­stand ist der Eber­mann­städ­ter Frau­en­arzt Chri­sti­an Vul­pes­cu. Schrift­füh­rer ist der bis­he­ri­ge Vize Phil­ipp Schä­fer aus Gas­sel­dorf und Tho­mas Dorscht, eben­falls aus Eber­mann­stadt, run­det wie bis­her das Team als Bei­sit­zer ab.