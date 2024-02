Lesung mit Musik in Bad Staffelstein

„Fran­ken ist ein gött­li­ches Land.“

Die Kul­tur­in­itia­ti­ve Bad Staf­fel­stein prä­sen­tiert am 23. Febru­ar einen beson­de­ren Lecker­bis­sen. Um was es dabei genau geht:

Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dy ist den mei­sten ein Begriff. Der Kom­po­nist, Pia­nist und Orga­nist zählt zu den bedeu­tend­sten Musi­kern der Roman­tik. Ihm wer­den rund 750 Kom­po­si­tio­nen zugeschrieben.

Aber was hat er mit Fran­ken zu tun? „Will man sich hei­misch und wohl füh­len, zwi­schen lau­ter Gär­ten und Spa­zier­gän­gen rei­sen, will man die aus­ge­brei­tet­ste Frucht­bar­keit mit schö­nen Berg­for­men ver­bun­den sehn und genie­ßen, so muß man nach Fran­ken. Ich befin­de mich in die­sem Augen­blicke so behä­big, daß ich glau­be der Erz­bi­schof von Bam­berg zu seyn.“ So schrieb Men­dels­sohn Bar­thol­dy der­einst sei­ner Fami­lie in Berlin.

Der Bam­ber­ger Autor Andre­as Reuß hat dazu umfang­rei­che Recher­chen betrie­ben und dazu sei­ne umfang­rei­che Kor­re­spon­denz einer genau­en Unter­su­chung unter­zo­gen. Was hat Men­dels­sohn Bar­thol­dy an Fran­ken so fas­zi­niert, dass er eine sol­che Kor­re­spon­denz pfleg­te? Andre­as Reuß offen­bart Geheim­nis­se und noch nicht erforsch­te Zusam­men­hän­ge, unter­bro­chen wird der Vor­trag von pas­sen­den Stücken auf der Vio­li­ne. Prä­sen­tiert wird der Vor­trag vom Arbeits­kreis Lite­ra­tur in der Alten Dar­re in Bad Staf­fel­stein, der Ein­tritt ist frei.

Beginn 19.30 Uhr, Ein­lass ab 19 Uhr. Auch Nicht­mit­glie­der sind herz­lich ein­ge­la­den. Die KIS bit­tet um Beach­tung der Park­platz­re­geln auf dem Groß­park­platz in der Nähe.