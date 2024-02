Für alle Freun­de des Karp­fens gibt es ein neu­es, genuss­vol­les Schmankerl

Erst etwas Bewe­gung, dann gro­ßer Genuss – das ist auf dem neu­en Rund­wan­der­weg zu Karp­fen­wirt­schaf­ten zwi­schen Alten­dorf, Schlüs­sel­au und Hirschaid möglich.

Der neue „Karp­fen­weg“ süd­lich von Bam­berg lässt sich am ein­fach­sten von Alten­dorf oder Hirschaid aus erwan­dern und ist somit schnell und ein­fach mit dem Zug von Bam­berg aus zu errei­chen. Mehr als 210 Mar­kie­rungs­zei­chen mit dem ein­präg­sa­men „Blau­en Karp­fen“ wei­sen der Wan­de­rin und dem Wan­de­rer den rech­ten Weg. Von Alten­dorf führt die Rou­te über Schlüs­sel­au ent­lang der Rei­chen Ebrach bis nach Hirschaid. Dort kann man ent­we­der am Main-Donau-Kanal zurück nach Alten­dorf oder direkt zum Bahn­hof Hirschaid gehen. Emp­feh­lens­wert ist die Wan­de­rung vor allem von Sep­tem­ber bis April, den Mona­ten mit „r“, wenn in meh­re­ren Gast­hö­fen ent­lang der Tour der frän­ki­sche Karp­fen ange­bo­ten wird.

Die Karp­fen­weg-Tour ist unter www​.sie​ben​-flues​se​-wan​der​weg​.de beschrieben.