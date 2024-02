Hel­mut Haberkamm, Autor und Mund­art­dich­ter sowie Preis­trä­ger des Fran­ken­wür­fels und zahl­rei­cher wei­te­rer Lite­ra­tur­prei­se, gibt sich die Ehre am 9. März 2024 im „Brau­gast­hof Rothen­bach“ in Auf­seß. Gemein­sam mit sei­ner Band insze­niert er einen „Gräs­ch­kurs Frän­kisch“ und nimmt Sie mit auf eine unter­halt­sa­me und ver­gnüg­li­che Ent­deckungs­rei­se durch die Vor­zü­ge und Hin­ter­grün­de der frän­ki­schen Spra­che. Es erwar­tet Sie ein wah­res Feu­er­werk an Dia­lekt­poe­sie – geist­reich, poe­tisch, humor­voll und immer auch kri­tisch. Beglei­tet wird das Gan­ze von einem bie­ri­gen 4‑Gang-Menü aus der guten Küche des Braugasthofes.

Wer schon immer ein­mal mehr erfah­ren woll­te über die Eigen­art des frän­ki­schen Dia­lekts, über sei­ne Wör­ter und Regeln und Redens­ar­ten, der ist hier genau rich­tig. Oder ken­nen Sie die Her­kunft und Bedeu­tung von so groß­ar­ti­gen Aus­drücken wie „Bol­an­di“ und „Gra­witsch­ko“, „zweg­gerd“, „lied­schif­di“ und „ieber­zwerch“? Las­sen Sie sich von Hel­mut Haberkamm, dem Mei­ster des frän­ki­schen Dia­lekts unter­rich­ten. Dschub­bi Mey­er-Wan­ke und Jer­ry Rös­ch­mann sor­gen mit ihrer Musik dafür, dass sich der erwünsch­te Lern­erfolg spie­lend ein­stellt. Erwei­tern Sie Ihren Wort­schatz und Ihre Sprach­kom­pe­tenz! Wir ver­spre­chen Ihnen: Kei­ner ver­lässt die­se Ver­an­stal­tung ohne ein Basis­wis­sen über den frän­ki­schen Dialekt!

Daher: Herz­li­che Ein­la­dung zu einem Abend vol­ler geist­rei­cher Dia­lekt­poe­sie am 9. März 2024 um 18.30 Uhr im Brau­gast­hof Rothen­bach. Kar­ten sind auf­grund der begrenz­ten Platz­zahl unbe­dingt vor­her zu reservieren.

Kar­ten für „Gräs­ch­kurs und Menü“ kosten 59,- € und gibt es tele­fo­nisch im Brau­gast­hof Rothen­bach zu bestel­len unter 09198–92920.

Wer gern län­ger blei­ben möch­te im Genus­sort Auf­seß, für den bie­tet der Brau­gast­hof Rothen­bach ein „Gräs­ch­kurs-Frän­kisch-Wochen­en­de“ an. Im Preis von 179,- pro Per­son ist fol­gen­des inklusive:

- 2 Über­nach­tun­gen mit Frühstück

– 1 Zwei-Gang-Menü am Anreisetag

– Hel­mut Haberkamms Gräs­ch­kurs Frän­kisch mit frän­ki­schem Vier-Gang-Menü

– Braue­rei­füh­rung mit anschlie­ßen­der Bierprobe

Und es bleibt genug Zeit, um in der Früh­jahrs­on­ne den Braue­rei­en­weg und die Wan­der­we­ge zwi­schen Schloß Unter­auf­seß und Ober­auf­seß zu erwandern …