Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert hält am Diens­tag, 5. März eine Bür­ger­sprech­stun­de in Eber­mann­stadt ab.

Die Bür­ger­sprech­stun­de mit Frau Dr. Lau­nert fin­det zwi­schen 9:00 Uhr und 14:00 Uhr im Gast­haus Resen­görg, Haupt­stra­ße 36, 91320 Eber­mann­stadt statt.

Inter­es­sier­te Bür­ger wer­den gebe­ten, sich zur Ter­min­ver­ga­be vor­ab mit dem Wahl­kreis­bü­ro in Bay­reuth unter der Tele­fon­num­mer 0921–7643021 oder per Mail silke.​launert.​ma02@​bundestag.​de in Ver­bin­dung zu set­zen, damit ein Ter­min in dem genann­ten Zeit­raum ver­ein­bart wer­den kann. Ein Gespräch ist nur mit vor­he­ri­ger Ter­min­ab­spra­che möglich!