BAM­BERG. Frei­tag­nacht zer­stör­ten Unbe­kann­te Blu­men­schmuck am Mahn­mal für die Opfer des Nazi­re­gimes auf der unte­ren Brücke. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht nach Zeugen.

Jähr­lich, am 27. Janu­ar, gedenkt die Ver­ei­ni­gung der Ver­folg­ten des Nazi­re­gimes auf der unte­ren Brücke der Opfer des Natio­nal­so­zia­lis­mus. Frei­tag­nacht zer­stör­ten Unbe­kann­te einen zu die­sem Anlass am Mahn­mal abge­leg­ten Blu­men­schmuck. Zeu­gen fan­den die zer­tre­te­nen Blu­men und den kaput­ten Blu­men­topf am Aus­gang der unte­ren Brücke in Rich­tung Obst­markt. Der ent­stan­de­ne Scha­den wird auf einen nied­ri­gen drei­stel­li­gen Betrag geschätzt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht nach Zeu­gen. Wer kann Anga­ben zum zer­stör­ten Blu­men­schmuck machen? Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg zu melden.