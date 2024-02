Mit einem hart erkämpf­ten 77:71 (42:36)-Erfolg gegen die PS Karls­ru­he LIONS hol­te der BBC Bay­reuth heu­te in der BAR­MER 2. Bas­ket­ball-Bun­des­li­ga Pro A einen viel umju­bel­ten Sieg. Wie­der mit Phil­ip Jalal­po­or, aber wei­ter ohne die ver­letz­ten Moritz Ple­scher, Mari­os Gio­tis und Moha­med Silah star­te­te der auf Tabel­len­platz neun ste­hen­de BBC in das für die Play­off-Qua­li­fi­ka­ti­on extrem wich­ti­ge Spiel gegen den Tabel­len­sieb­ten aus Karlsruhe.

1.Viertel

Mit Phil­ip Jalal­po­or, Esa Ahmad, Aaron Car­ver, Shane Gat­ling und Mar­co Rahn star­te­ten die Bay­reu­ther in die Par­tie. Nach einem Dunk von Shane Gat­ling und einem Drei­er von Phil­ip Jalal­po­or kam der BBC mit einem 5:0 gut ins Spiel. Nach fünf Minu­ten stand es 9:6 für die Gast­ge­ber. Mit einem wei­te­ren Drei­er von Phil­ip Jalal­po­or erhöh­te Bay­reuth auf 12:6. Bei Bay­reuth war viel Inten­si­tät und Herz zu spü­ren, Karls­ru­he wur­de immer wie­der zu schwie­ri­gen Wür­fen gezwun­gen. Zwei Minu­ten vor Vier­tel­en­de lag der BBC mit 16:11 vor­ne. Mit einem Drei­er mar­kier­te Bes­nik Bek­te­shi das 22:11. Letzt­lich ging es mit 25:17 für die offen­siv stark spie­len­den Bay­reu­ther in die erste Viertelpause.

2.Viertel

Karls­ru­he star­tet stark ins zwei­te Vier­tel und kam auf 22:25 her­an. Esa Ahmad ant­wor­te­te mit dem 27:22 für den BBC. Die Gäste mach­ten jetzt den kon­zen­trier­te­ren Ein­druck. Beim Stand von 27:24 für Bay­reuth rief BBC-Head­coach Mla­den Dijen­cic sein Team zur Aus­zeit an die Linie. Juli­an Albus brach­te Karls­ru­he mit einem Drei­er wei­ter auf 27:29 her­an. Nach einem wei­te­ren Distanz­tref­fer von O´Showen Wil­liams lagen die Gäste erst­mals mit 30:29 in Front. Wil­liams leg­te dann gleich einen wei­te­ren Drei­er nach – 33:29 für Karls­ru­he, Mla­den Dri­jen­cic nahm nach dem 16:4‑Lauf der Gäste im zwei­ten Abschnitt erneut eine Aus­zeit. Phil­ip Jalal­po­or ant­wor­te­te mit einem Drei­er zum 32:33. Esa Ahmad wur­de von der Karls­ru­her Defen­se über lan­ge Zeit weit­ge­hend aus dem Spiel genom­men. Der BBC hat­te gro­ße Pro­ble­me, Ord­nung ins Spiel zu brin­gen, die Gäste agier­ten defen­siv her­vor­ra­gend. Die Drei­er von Phil­ip Jalal­po­or – einer davon zum 35:36 – hiel­ten Bay­reuth im Spiel. Als sich Esa Ahmad ein­mal durch­setz­te, führ­te der BBC wie­der mit 37:36. Ein Drei­er von Shane Gat­ling gab dem BBC zum Schluss der ersten Halb­zeit noch­mal einen Push – Mit einer 42:36-Führung für Bay­reuth ging es in die Halbzeitpause.

3.Viertel

Karls­ru­he star­te­te gleich mit einem Drei­er von Garai Zeeb zum 39:42 ins drit­te Vier­tel. Kurz dar­auf gli­chen die Gäste zum 44:44 aus. Mar­co Rahn setz­te dann einen Drei­er zum 47:44 für Bay­reuth. Nach 27 Minu­ten führ­te der BBC mit 49:48. Der BBC nahm jetzt eher die Phy­sis des Karls­ru­her Spiels an. Juli­an Albus glich für die Gäste mit einem Drei­er zum 51:51 aus, die Defen­se der Gäste ließ es nicht zu, dass der BBC wie­der etwas davon zog. Mit dem 51:51-Unentschieden ging es schließ­lich auch ins Schluss­vier­tel der Par­tie, die ein abso­lut hohes Ener­gie­le­vel aufwies.

4.Viertel

Die Par­tie blieb hart umkämpft. Beim Stand von 53:53 gab es ein unsport­li­ches Foul gegen Mar­co Rahn. Karls­ru­he konn­te außer einem getrof­fe­nen Frei­wurf jedoch kei­nen Gewinn aus der Situa­ti­on zie­hen, der in der zwei­ten Hälf­te her­vor­ra­gen­de Selim Fofa­na klau­te viel­mehr den Ball und brach­te den BBC wie­der mit 55:54 in Füh­rung. Mit zwei getrof­fe­nen Frei­wür­fen erhöh­te Fofa­na wei­ter auf 57:54, dann sorg­te Len­ny Liedt­ke aus der Distanz für das 60:54. Fünf Minu­ten vor Schluss stand es 64:59 für den BBC. Mar­co Rahn zeig­te Selbst­ver­trau­en und erhöh­te auf 68:61. Zwei­ein­halb Minu­ten vor dem Ende ging es mit 71:64 für Bay­reuth in die Cruncht­i­me. Garei Zeeb warf dann einen Drei­er und wur­de dabei gefoult. Zeeb ver­gab den Frei­wurf jedoch, 71:67 für Bay­reuth. 23,5 Sekun­den vor dem Ende ver­senk­te Shane Gat­ling zwei Frei­wür­fe zum 73:67 für Bay­reuth. O´Showen Wil­liams ver­kürz­te dann mit zwei Frei­wür­fen auf 69:73. Mar­co Rahn ver­wan­del­te einen Frei­wurf, auf der Gegen­sei­te tra­fen die Karls­ru­her 8,9 Sekun­den vor Schluss zwei­mal – 74:71 für Bay­reuth. Dann trat Shane Gat­ling an die Frei­wurf­li­nie und traf zumin­dest den zwei­ten Frei­wurf – 75:71. Die Gäste ver­war­fen dann einen Drei­er­ver­such und beim Bay­reu­ther Gegen­zug gab es noch­mal ein unsport­li­ches Foul gegen Shane Gat­ling, der anschlie­ßend noch zwei Frei­wurf­punk­te mach­te. Bay­reuth gewann schließ­lich mit 77:71 nicht nur das Spiel, son­dern auch den direk­ten Ver­gleich, der im End­ef­fekt noch wich­tig wer­den kann.

Das sagt BBC-Tops­corer Phil­ip Jalalpoor:

„Karls­ru­he hat uns alles abver­langt, umso wich­ti­ger ist der Sieg für uns. Die Mann­schaft hat den Ball gut bewegt und ich habe die Wür­fe genom­men, die sich erga­ben. Karls­ru­he hat über die Guards sehr viel Druck gemacht. Wir haben aber die Auf­ga­ben gut im Team ver­teilt und letzt­lich das Spiel nach Hau­se gekämpft. Nach zwölf Tagen Pau­se ste­hen jetzt die Aus­wärts­spie­le in Bochum und Nürn­berg an. Wir kämp­fen dar­um, auch aus­wärts das Blatt zu wen­den und bei die­sen bei­den Par­tien zu punkten.“

Die Spie­ler der Partie

Tops­corer beim BBC Bay­reuth waren Phil­ip Jalal­po­or mit 19 Zäh­lern vor Selim Fofa­na mit 16 Punk­ten. Die mei­sten Rebounds griff mit acht Aaron Car­ver ab.

Bei den PS Karls­ru­he LIONS traf Garai Zeeb mit 15 Punk­ten am besten, dicht gefolgt von O´Showen Wil­liams mit 14 Zäh­lern. Bak­a­ry Dibba war mit acht abge­grif­fe­nen Bäl­len Top-Reboun­der der Gäste.

Sta­ti­stik

BBC Bay­reuth: Shane Gat­ling (10 Punkte/​2 Fouls), Corey Mani­gault (0/1), Phil­ip Jalal­po­or (19/2), Selim Fofa­na (16/3), Mar­co Rahn (6/4), Esa Ahmad (12/2), Aaron Car­ver (6/2), Len­ny Liedt­ke (5/2), Bes­nik Bek­te­shi (3/4);

PS Karls­ru­he LIONS: Bak­a­ry Dibba (8 Punkte/​2 Fouls), Garai Zeeb (15/2), O´Showen Wil­liams (14/2), Lach­lan Dent (8/4), Vic­tor Bai­ley (9/2), Den­nis Tun­stall (5/2), Mel­vin Jost­mann (2/2), Jes­se Ani (0/3), Juli­an Albus (10/5);