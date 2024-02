Am Sonn­tag, den 25. Febru­ar fin­det im Bür­ger­zen­trum Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus in der Paul-Kel­ler-Str. 17, Forch­heim wie­der ein Ver­schen­ke-Basar statt. Es können…

Luko­schek lei­tet wei­ter­hin den FDP-Kreis­ver­band Forch­heim

Der FDP-Kreis­ver­band Forch­heim hat am 8. Febru­ar 2024 in der Gast­stät­te „Schwa­nen­bräu“ in Eber­mann­stadt tur­nus­ge­mäß sei­nen Vor­stand neu bestimmt. Der…