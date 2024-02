Die vom Ski-Club Bam­berg aus­ge­schrie­be­ne Ski Stadt­mei­ster­schaft im Abfahrts­lauf ist abge­sagt. Vor­ge­se­hen war sie am 25. Febru­ar in Tet­tau. Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport: „Vor zehn Tagen war ich noch guter Din­ge, dass die Mei­ster­schaft heu­er statt­fin­det. Aber genau­so, wie es Sil­ve­ster jähr­lich gibt, so gibt es die Ski Stadt­mei­ster­schaft – nicht. Nein, im Ernst. Grund ist der Schnee­man­gel, wie bereits in den letz­ten Jah­ren. Das ist sehr bedau­er­lich, gibt sich doch der Ver­an­stal­ter Ski Club immer viel Mühe mit der Vor­be­rei­tung. Mit tun neben den Teil­neh­men­den vor allem die Ver­ant­wort­li­chen wirk­lich leid. Sie wol­len eine Mei­ster­schaft, und wer­den wegen Schnee­man­gels immer aus­ge­bremst. Das ist sehr scha­de.“ Mehr Infor­ma­tio­nen zur Aus­schrei­bung gibt es auf der Inter­net­sei­te des Ski Clubs Bam­berg unter www​.scb2014​.de