Natur­park proud­ly presents …

Der Natur­park Frän­ki­sche Schweiz – Fran­ken­ju­ra lädt ein zum ersten Frän­ki­schen Natur­film­fe­sti­val im Kin­topp Kino Holl­feld. Zu Gast wird Jan Haft sein, einer der erfolg­reich­sten deut­schen Natur­fil­me­ma­cher, Foto­gra­fen und Regisseure.

Am Sams­tag, 24.02.2024 wird Jan Haft per­sön­lich nach Holl­feld kom­men und nach der Vor­füh­rung sei­nes Doku­men­tar­films „Hei­mat Natur“ gemein­sam mit Dr. Nor­bert Schäf­fer vom Lan­des­bund für Natur- und Vogel­schutz (LBV) für ein Film­ge­spräch zur Ver­fü­gung ste­hen. Der Abend wird mode­riert von den Ran­gern des Natur­parks Frän­ki­sche Schweiz – Frankenjura.

Beson­ders an die­sem Film­wo­chen­en­de ist das Zusam­men­wir­ken von Natur­park und dem Lan­des­bund für Natur- und Vogel­schutz. Bei­de wer­den mit ihrem Natur­schutz-Nach­wuchs bei einer Son­der­vor­stel­lung ver­tre­ten sein. Neben den Juni­or Ran­gern aus der Frän­ki­schen Schweiz wer­den auch Juni­or Ran­ger Grup­pen aus dem Fich­tel­ge­bir­ge und den Haß­ber­gen anrei­sen sowie eini­ge NAJU Kin­der­grup­pen. Gemein­sam wer­den sie nach dem Film ihre Erkennt­nis­se bespre­chen, die sie aus dem Film gezo­gen haben. Am Abend wird der Film der inter­es­sier­ten Öffent­lich­keit vor­ge­führt. Wich­tig ist den Orga­ni­sa­to­ren dabei, einem brei­ten Publi­kum auf­zu­zei­gen, was mög­lich ist im Natur­schutz, dass es auf jede/​n ein­zel­nen ankommt und dass wir Men­schen sehr wohl etwas bewir­ken können.

Bei dem Wochen­en­de wird aber ein noch brei­te­res Netz­werk geknüpft, die Stadt Holl­feld för­dert die Ver­an­stal­tung eben­so wie der orts­an­säs­si­ge Ban­ge-Ver­lag. Die­ser berei­chert das Film­fe­sti­val mit ein­schlä­gi­ger Lite­ra­tur, die vor Ort erwor­ben wer­den kann. Auch die Spar­kas­se Holl­feld unter­stützt die­se bis­her ein­ma­li­ge Kooperation.

Am Abend wird nach der Film­vor­füh­rung von „Hei­mat Natur“ ein span­nen­des Film­ge­spräch erwar­tet, bei dem neue Per­spek­ti­ven im Natur­schutz auf­ge­zeigt und gemein­sam mit dem Publi­kum dis­ku­tiert werden.

Der Film „Hei­mat Natur“ ist eine Lie­bes­er­klä­rung an unse­re hei­mi­sche Natur und ein bild­ge­wal­ti­ger Streif­zug vol­ler inti­mer Ein­blicke in unse­re unbe­kann­ten, bekann­ten Lebens­räu­me. Der Film ist zugleich eine Bilanz des Zustands unse­rer Natur, die für uns ein so wich­ti­ger Teil der Hei­mat ist. Und er gibt einen opti­mi­sti­schen Aus­blick auf ein har­mo­ni­sches Mit­ein­an­der von Natur und Mensch. Wir freu­en uns auf atem­be­rau­ben­de Bil­der, die für das Auge oft kaum sicht­ba­re Vor­gän­ge erleb­bar machen!

Eben­falls an die­sem Wochen­en­de wird eine wei­te­re Pro­duk­ti­on von Jan Haft gezeigt. „Die Wie­se – ein Para­dies nebenan.“

Das Natur­park Team und die NAJU, die Natur­schutz­ju­gend des LBV, ste­hen auch für Infor­ma­tio­nen an einem klei­nen Info­stand zur Verfügung.

Tickets kön­nen bereits jetzt reser­vie­ret wer­den unter: Kin­topp Kino­fon (09274) 9677

Ansprech­part­ne­rin für wei­te­re Fra­gen: Chri­sti­ne Ber­ner, Natur­park Frän­ki­sche Schweiz-Fran­ken­ju­ra, christine.​berner@​naturparkinfo.​de, Tel. 0171–2712262