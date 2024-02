Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Dieb­stäh­le

HALL­STADT: In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag wur­de ein schwarz/​oranges Pedelec ent­wen­det, wel­ches ver­sperrt auf dem Park­platz einer Dis­co in der Miche­lin­stra­ße abge­stellt war. Das Fahr­rad hat­te einen Wert von ca. 3000 Euro.

Sach­be­schä­di­gun­gen

WALS­DORF: Ein unbe­kann­ter Täter brach in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag den Tank­deckel von einem VW Tai­go auf, der im Hof­raum eines Anwe­sens in der Stra­ße „Hai­che­ra“ geparkt war. Hier­durch ent­stand ein Scha­den in Höhe von meh­re­re hun­dert Euro. Täter­hin­wei­se wer­den erbeten.

BAU­NACH: Unbe­kann­te Täter beschä­dig­ten am Bike-Park in der Zeit von August 2023 bis Febru­ar 20024 die Ver­klei­dung einer Jagd­kan­zel und brann­ten ein Loch in den Holz­bo­den. Zudem hin­ter­lie­ßen die Unbe­kann­ten eine Men­ge Par­ty­müll. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf ca. 500,- Euro geschätzt.

RAT­TELS­DORF: In der Zeit vom Anfang Janu­ar bis Anfang Febru­ar wur­den durch unbe­kann­te Täter meh­re­re Klet­ter­sei­le vom Wald­spiel­platz des Kin­der­gar­tens durch­ge­schnit­ten. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 100 Euro.

Ein­brü­che

SCHLÜS­SEL­FELD: Unbe­kann­te Täter bra­chen am Sams­tag, gegen 02.13 Uhr, über ein Fen­ster in eine Fir­ma in der Debers­dor­fer Stra­ße ein. Auf­grund einer Alarm­aus­lö­sung ergrif­fen sie jedoch die Flucht. Der Sach­scha­den am Fen­ster beläuft sich auf ca. 250 Euro. Wer hat ver­däch­ti­ge Beob­ach­tun­gen gemacht?

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Bau­ab­fäl­le entsorgt

Pox­dorf. Am Don­ners­tag­vor­mit­tag fie­len einer Strei­fe Ver­un­rei­ni­gun­gen im Ufer­be­reich des Kreuz­bachs (Bereich AS Bai­er­s­dorf-Nord) auf. Es wur­de eine nicht uner­heb­li­che Men­ge an Bau­ab­fäl­len von einem bis­lang unbe­kann­ten Täter ent­sorgt. Hin­wei­se dazu nimmt die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter der Tele­fon­num­mer 0951/9129–510 entgegen.

Anhän­ger überladen

Bam­berg. Am Frei­tag­mit­tag fiel einer Strei­fe ein Gespann auf der A 70 auf, da der Anhän­ger offen­sicht­lich schwer bela­den war. Bei einer anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­te fest­ge­stellt wer­den, dass eine Über­la­dung von über 14% vor­lag. Auf­grund wei­te­rer Män­gel am Zug­fahr­zeug wur­de schließ­lich eine Sicher­heits­lei­stung im mitt­le­ren drei­stel­li­gen Bereich erho­ben. Eine Wei­ter­fahrt war erst wie­der mög­lich, nach­dem alle Män­gel und die Über­la­dung des Anhän­gers besei­tigt wor­den waren.

Viel zu schnell unterwegs

Gun­dels­heim. Einer zivi­len Strei­fe, wel­che mit einer Geschwin­dig­keits­über­wa­chungs­an­la­ge aus­ge­rü­stet war, fiel am Frei­tag­mor­gen ein Pkw auf der A 70 in Fahrt­rich­tung Bam­berg kurz vor dem Auto­bahn­kreuz auf, weil die­ser mit hoher Geschwin­dig­keit in den 100 km/​h Bereich ein­fuhr. Eine Mes­sung ergab schließ­lich eine Geschwin­dig­keit von 154 km/​h. Der PKW-Fah­rer konn­te im Anschluss ange­hal­ten und einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Ein saf­ti­ges Buß­geld, Punk­te und ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot sind die Fol­gen sei­ner Raserei.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

VW-Bus ver­ur­sacht Unfall und flüchtet

Eber­mann­stadt. Frei­tag­mor­gen befuhr ein 40-jäh­ri­ger mit sei­nem Ford Tran­sit das Ram­ster­tal. In einer Links­kur­ve kam ihm ein sil­ber­far­be­ner VW-Bus ent­ge­gen, der so weit links fuhr, dass der Fah­rer des Ford nach rechts ins Ban­kett aus­wei­chen muss­te. Es kam trotz­dem zu einem „Spie­gel­klat­scher“. Am Ford Tran­sit ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 500 Euro. Der Unfall­ver­ur­sa­cher setz­te sei­ne Fahrt fort und ent­kam uner­kannt von der Unfall­stel­le. Wer Hin­wei­se zu o.g. Ver­ur­sa­cher­fahr­zeug geben kann, wird gebe­ten, sich unter 09194/73880 bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt zu melden.

Pkw-Fah­re­rin ver­ur­sacht Unfall und „über­sieht“ Sachschaden

Wei­lers­bach. Am Frei­tag­abend beschä­dig­te eine 79-jäh­ri­ge beim Aus­par­ken mit ihrem Pkw VW Polo einen in der Bam­ber­ger Stra­ße gepark­ten Pkw VW Touran. Am VW Touran ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 4000 Euro. Da die 79-jäh­ri­ge am VW Touran aber kei­nen Scha­den erken­nen konn­te, ent­fern­te sie sich von der Unfall­stel­le. Die Unfall­ver­ur­sa­che­rin konn­te daheim ange­trof­fen wer­den. An ihrem Pkw konn­te ein Scha­den von ca. 1000 Euro fest­ge­stellt wer­den. Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen des Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort wur­de eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Pinz­berg. Am Frei­tag, gegen 15:30 Uhr, kam ein 38-jäh­ri­ger BMW-Fah­rer in einer Links­kur­ve zwi­schen Pinz­berg und Effel­trich zu weit nach links auf die Gegen­fahr­spur und streif­te hier­durch den ent­ge­gen­kom­men­den 41-jäh­ri­gen Fah­rer eines VW. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt ca. 30.000 Euro. Ver­letzt wur­de niemand.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Frei­tag­mor­gen, gegen 04:15 Uhr, wur­den der Poli­zei meh­re­re Per­so­nen im Gleis­bett des Bahn­hofs Forch­heim mit­ge­teilt. Vor Ort konn­ten drei Per­so­nen, im Alter von 22, 27 und 30 Jah­ren, auf den Glei­sen fest­ge­stellt wer­den. Nach­dem sie alle­samt einen Platz­ver­weis erhal­ten hat­ten, sorg­te der 30-Jäh­ri­ge wenig spä­ter erneut für einen Poli­zei­ein­satz. Er hielt sich wie­der im Gleis­bett auf muss­te dies­mal in Gewahr­sam genom­men wer­den. Unter ande­rem auf Grund sei­nes Alko­hol­pe­gels von fast zwei Pro­mil­le, ver­brach­te er den Vor­mit­tag in einer Zel­le der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim. Allen Per­so­nen erwar­tet nun eine Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­an­zei­ge wegen des Betre­tens des Gleisbetts.

Forch­heim. Frei­tag­nacht, gegen 21:30 Uhr, kam es in der Bam­ber­ger Stra­ße zu einer hand­greif­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Per­so­nen­grup­pen. Wäh­rend des Vor­falls soll eine bis­lang unbe­kann­te Per­son eine schwar­ze Schreck­schuss­waf­fe gezo­gen und damit eine ande­re Per­son bedroht haben. Nach aktu­el­lem Ermitt­lungs­stand, wur­den drei Per­so­nen im Alter von 20, 21 und 31 leicht ver­letzt. Die Täter konn­ten vor Ein­tref­fen der Poli­zei flüch­ten und sind, trotz umfang­rei­cher Fahn­dungs­maß­nah­men, aktu­ell unbe­kannt. Zeu­gen, wel­che sach­dien­li­che Hin­wei­se zur Tat oder den Tätern geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (tel. 09191/7090–0).

Forch­heim. Frei­tag­nacht, gegen 22:30 Uhr, kam es zu einem Pkw-Brand auf dem Pend­ler­park­platz im Bereich des Bahn­hofs Forch­heim. Mut­maß­lich auf Grund eines Defekts der Fahr­zeug­bat­te­rie, geriet ein gepark­ter Peu­geot in Voll­brand. Durch die hohe Hit­ze­ent­wick­lung wur­de ein im Nah­be­reich ste­hen­der VW und ein Piag­gio-Rol­ler beschä­digt. Es ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ins­ge­samt ca. 5000,- Euro. Ver­letzt wur­de nie­mand. Die frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Forch­heim war mit meh­re­ren Ein­satz­kräf­ten vor Ort.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Sturz ende­te glimpflich

Am Frei­tag­abend, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein 16jähriger mit sei­nem Klein­kraft­rad die Orts­ver­bin­dungs­stra­ße von Köt­tel nach Kas­pau­er. In einer Links­kur­ve kam er zu weit nach rechts und fuhr in die angren­zen­de Wie­se. Hier kam der Fah­rer und sein eben­falls 16jähriger Sozi­us zu Fall. Bei­de Per­so­nen erlit­ten bei dem Sturz Prel­lun­gen und wur­den mit dem BRK ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels trans­por­tiert. Am Klein­kraft­rad ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 2000 EUR.

Ver­däch­ti­ge Per­son in Michel­au unterwegs

Eine Anwoh­ne­rin aus der Johann-Pup­pert-Stra­ße in Michel­au mel­de­te sich gestern bei der Poli­zei in Lich­ten­fels und teil­te mit, dass sie von ihrer Über­wa­chungs­ka­me­ra eine s.g. Bewe­gungs­nach­richt erhielt. Bei der Ein­sicht­nah­me der Auf­zeich­nung konn­te sie eine männ­li­che Per­son erken­nen, wel­che sich auf ihrem Grund­stück im Bereich der gepark­ten Pkw’s auf­hielt. Der kom­plett dun­kel geklei­de­te Mann prüf­te den Schließ­zu­stand der Fahr­zeu­ge. An den Pkw’s ent­stand kein Sach- bzw. Endwendungsschaden.

Anwoh­ner wel­che ähn­li­che Fest­stel­lun­gen gemacht haben, oder Hin­wei­se zur unbe­kann­ten Per­son geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer: 09571/9520–0 in Ver­bin­dung zu setzen.