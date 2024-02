A73 / FORCH­HEIM. Am Don­ners­tag­nach­mit­tag war­fen Unbe­kann­te einen Gegen­stand auf die A73 und tra­fen einen Pkw. Die Insas­sen kamen mit dem Schrecken davon. Nun ermit­telt die Kri­mi­nal­po­li­zei und sucht nach Zeugen.

Am Don­ners­tag, kurz vor 13.30 Uhr, war ein 35-Jäh­ri­ger mit sei­nem Auto auf der A73 unter­wegs in Rich­tung Nürn­berg als nach der Anschluss­stel­le Forch­heim-Nord plötz­lich ein Gegen­stand in die Wind­schutz­schei­be des Fahr­zeugs ein­schlug. Mit im Auto saßen zwei Freun­de des Fah­rers. Da der Gegen­stand die Wind­schutz­schei­be nicht durch­schlug, blie­ben alle Insas­sen unver­letzt. Dem Fah­rer gelang es, die Kon­trol­le über das Auto zu behal­ten. Es ent­stand ein Sach­scha­den im nied­ri­gen vier­stel­li­gen Bereich.

Kri­mi­nal­po­li­zei und Staats­an­walt­schaft Bam­berg ermit­teln nun unter ande­rem wegen ver­such­ten Tot­schlags und gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr. Die Ermitt­ler bit­ten dabei um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung: Wer hat zur Tat­zeit ver­däch­ti­ge Per­so­nen auf der Brücke der Ade­nau­er­al­lee oder der Fuß­gän­ger­brücke zur Sport­in­sel, die bei­de über die A73 füh­ren, bemerkt? Zeu­gen mel­den sich unter der Tel.-Nr.: 0951/9129–491 bei der Bam­ber­ger Kripo.