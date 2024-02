UVPA befasst sich mit Mach­bar­keits­stu­die „Erlan­gen-Süd­ost“

Der Umwelt‑, Ver­kehrs- und Pla­nungs­aus­schuss (UVPA) des Stadt­rats tagt am Diens­tag, 20. Febru­ar, um 16:15 Uhr im Rat­haus (1. OG, Rats­saal). Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem der Immo­bi­li­en­markt­be­richt 2022 sowie Anträ­ge aus den Orts- und Stadt­teil­bei­rä­ten. Gegen 16:45 Uhr wer­den die Ergeb­nis­se der Mach­bar­keits­stu­die „Sozia­ler Zusam­men­halt Erlan­gen-Süd­ost – Wei­ter­ent­wick­lung Theo­dor-Heuss-Anla­ge“ vorgestellt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Aus­schüs­sen und Gre­mi­en gibt es im Inter­net unter www​.rats​in​fo​.erlan​gen​.de.

HFPA tagt am Mittwoch

Der Haupt‑, Finanz- und Per­so­nal­aus­schuss (HFPA) des Stadt­rats kommt am Mitt­woch, 21. Febru­ar, um 16:30 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det im Rat­haus (1. OG, Rats­saal) statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen die Fort­schrei­bung der lau­fen­den Geld­lei­stung in der Kin­der­ta­ges­pfle­ge, die Unter­neh­mens­be­fra­gung des Wirt­schafts­re­fe­rats und ande­res mehr.

„Hope of Spring“: Chi­ne­si­sche und ukrai­ni­sche Musi­ker fei­ern gemein­sam Jahr des Drachen

Nach dem chi­ne­si­schen Mond­ka­len­der hat am 10. Febru­ar das Jahr des Dra­chen begon­nen. Pas­send dazu laden das Kon­fu­zi­us-Insti­tut Nürn­berg-Erlan­gen und die Stadt Erlan­gen zu einer beson­de­ren Neu­jahrs­ga­la am Sams­tag, 24. Febru­ar, um 19:00 Uhr in den Redou­ten­saal (Thea­ter­platz 1) ein. Das inter­kul­tu­rel­le Musik­ensem­ble Bay­in aus Chi­na und der Ukrai­ne ist mit sei­nem Pro­gramm „Hope of Spring“ zu Gast. Das Kon­zert fin­det mit freund­li­cher Unter­stüt­zung der Sie­mens AG statt.

Begna­de­te Musi­ke­rin­nen und Musi­ker des Zen­tra­len Musik­kon­ser­va­to­ri­ums Chi­na (Peking) und der Tchai­kov­sky Aca­de­my of Music der Ukrai­ne (Kiew) schlos­sen sich, geför­dert vom 2019 in Kiew gegrün­de­ten Music Con­fu­ci­us Class­room, zusam­men, um mit Instru­men­ten wie Pipa, Erhu und Vio­li­ne Ele­men­te von Ost und West har­mo­nisch mit­ein­an­der ver­schmel­zen zu lassen.

„Hope of Spring“ ist Teil der ersten Euro­pa­tour­nee des Ensem­bles. Mit Klas­si­kern wie Hap­py Sun­ri­se und Be Lof­ty, Step by Step set­zen die Musi­ker in einer von Her­aus­for­de­run­gen gepräg­ten Zeit ein Zei­chen der Hoff­nung und der inter­kul­tu­rel­len Ver­stän­di­gung und zele­brie­ren den nahen­den Frühling.

Der Ein­tritt kostet 15,00 Euro (Vor­ver­kauf) und 17,00 Euro an der Abend­kas­se. Der Vor­ver­kauf ist auch im Inter­net mög­lich (www.e‑werk.reservix.de/p/reservix/event/2194409).

Aus­län­der­be­hör­de: Will­kom­mens­the­ke geschlossen

Die Will­kom­mens­the­ke der Aus­län­der­be­hör­de der Stadt (Rat­haus, 2. OG) ist am Diens­tag und Mitt­woch, 20./21. Febru­ar, geschlos­sen. Der Grund ist eine inter­ne Schu­lung der Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter. Sie sind weder per­sön­lich noch tele­fo­nisch (09131 86–1993) erreich­bar. Bereits ver­ein­bar­te Ter­mi­ne kön­nen aber wahr­ge­nom­men werden.

Aktu­el­le Mel­dun­gen zu Ser­vice­lei­stun­gen und wei­te­ren Ein­schrän­kun­gen gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​r​a​t​h​aus.