Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Über­griff und Belei­di­gun­gen zum Nach­teil von Polizeibeamten

Coburg. Bei zwei Poli­zei­ein­sät­zen belei­dig­ten am Don­ners­tag ein 21-Jäh­ri­ger und ein 35-Jäh­ri­ger Cobur­ger Poli­zi­sten. Der 21-Jäh­ri­ge ver­such­te zudem noch beim Ver­brin­gen in die Haft­zel­le die Beam­ten zu attackieren.

Bei der Gewahrs­am­nah­me des 35-Jäh­ri­gen um 18:30 Uhr belei­dig­te der Mann aus dem thü­rin­gi­schen Erfurt meh­re­re Poli­zei­be­am­te und ver­brach­te im Anschluss die Nacht in der Zelle.

Bei einer wei­te­ren Gewahrs­am­nah­me gegen 23:30 Uhr beließ es ein 21-Jäh­ri­ger aller­dings nicht bei den Belei­di­gun­gen son­dern ver­such­te, einen der ein­ge­setz­ten Beam­ten mit einer Kopf­nuss zu attackie­ren. Die Poli­zi­sten konn­ten den Angriff ohne Pro­ble­me abweh­ren und blie­ben unver­letzt. Auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft muss­te der 21-Jäh­ri­ge noch in der Nacht eine Blut­ent­nah­me über sich erge­hen lassen.

Dem noch nicht genug, uri­nier­te der Mann in der Nacht in die Haft­zel­le der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on. Gegen den 35-Jäh­ri­gen, der Belei­di­gun­gen aus­sprach, ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei nun wegen einer Straf­tat der Beleidigung.

Gegen den 21-Jäh­ri­gen wird wegen tät­li­chen Angriffs auf Voll­streckungs­be­am­te sowie Wider­stand gegen Voll­streckungs­be­am­te, ver­such­ter Kör­per­ver­let­zung sowie Bedro­hung und Belei­di­gung ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Unfall­geg­ner geht flüchtig

Wal­len­fels: Auf der KC 20, zwi­schen Press­eck und der Ein­fahrt in die B 173 bei Wal­len­fels, kam es am Don­ners­tag­abend gegen 18:00 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Fah­rer­flucht. Eine 59-jäh­ri­ge Frau befuhr mit ihrem Audi A6 die Kreis­stra­ße in Rich­tung B173, als ihr im Bereich Schmölz ein unbe­kann­tes Fahr­zeug ent­ge­gen­kam. Der oder die Fah­re­rin die­ses Fahr­zeug kol­li­dier­te mit dem Audi und beschä­dig­te die­sen mas­siv im lin­ken Front­be­reich. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr im Anschluss in Rich­tung Press­eck davon, ohne sich um die Unfall­mo­da­li­tä­ten zu küm­mern. Laut der Geschä­dig­ten könn­te es sich bei dem Scha­dens­ver­ur­sa­cher um einen schwar­zen Sko­da Rapid gehan­delt haben. Der Scha­den am Audi beläuft sich auf etwa 5000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -