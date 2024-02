Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Tasche auf­ge­fun­den, Geld weg

BAM­BERG. Don­ners­tag­vor­mit­tag gegen 11:45 Uhr lud eine 66-Jäh­ri­ge ihre Ein­käu­fe auf einem Park­platz eines Super­markts in der Forch­hei­mer Stra­ße in ihr Fahr­zeug. Nach­dem sie damit fer­tig war, brach­te sie den Ein­kaufs­wa­gen zurück. Ihre Hand­ta­sche stand wäh­rend­des­sen auf dem Bei­fah­rer­sitz ihres nicht abge­sperr­ten Fahr­zeugs. Erst als sie wie­der zuhau­se war, stell­te sie das Feh­len ihrer Tasche fest. Dank einer Han­dy­or­tung konn­te sie ihre Tasche samt Inhalt bei einem Glas­con­tai­ner in der Nürn­ber­ger Stra­ße auf­fin­den. Das Bar­geld in Höhe von 230 Euro fehl­te aller­dings aus dem Geldbeutel.

Die Poli­zei Bam­berg-Stadt sucht nun nach Per­so­nen, die etwas auf dem Kauf­land-Park­platz in der Forch­hei­mer Stra­ße und/​oder an den Glas­con­tai­nern in der Nürn­ber­ger Stra­ße beob­ach­ten konn­ten. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Glut im Fahr­rad­korb und Paket weg

BAM­BERG. Frei­tag­früh gegen 3:40 Uhr wur­de eine 44-Jäh­ri­ge durch lau­te Geräu­sche vor ihrer Woh­nungs­tü­re in der Joseph­stra­ße wach. Bei Nach­schau bemerk­te sie Glut bei ihrem Fahr­rad, wel­ches dort abge­stellt war. Sie konn­te die Glut an Fahr­rad­korb und Hin­ter­rei­fen selb­stän­dig löschen und rief die Poli­zei. Neben der ent­stan­de­nen Sach­be­schä­di­gung in Höhe von ca. 50 Euro wur­de außer­dem der Inhalt eines Pakets ent­wen­de­te, wel­ches im Innen­hof abge­stellt war.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Streit eska­lier­te zwi­schen zwei Bekannten

BAM­BERG. Don­ners­tag­abend kam es in der Star­ken­feld­stra­ße zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung zwei­er Män­ner bei dem sich ein 50-Jäh­ri­ger leicht ver­letz­te. In des­sen Woh­nung ging ein 46-Jäh­ri­ger auf ihn los, Grund dafür war wohl sei­ne Alko­ho­li­sie­rung. Eigent­lich hat­te der Woh­nungs­be­sit­zer den Jün­ge­ren schon seit eini­ger Zeit bei sich auf­ge­nom­men, da die­ser ohne festen Wohn­sitz war, aller­dings gab es immer wie­der Streit, der am Don­ners­tag eska­lier­te. Die Poli­zei Bam­berg muss­te den Streit schlich­ten. Der 46-Jäh­ri­ge durf­te sei­nen Rausch in der Haft­zel­le aus­schla­fen und sich wohl anschlie­ßend nach einer neu­en Unter­kunft umsehen.

Dro­gen auf­ge­fun­den, Alko­hol­fahr­ten gestoppt

BAM­BERG. Auch in der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag konn­te die Poli­zei Bam­berg meh­re­re Gramm Mari­hua­na, Cry­stal und wei­te­re Dro­gen bei Ver­kehrs­kon­trol­len auf­fin­den. Ein 32-Jäh­ri­ger rauch­te sogar ganz dreist einen Joint in einem Stadtbus.

Außer­dem wur­den zwei Alko­hol­fahr­ten mit E‑Scootern gestoppt. Im Stadt­ge­biet waren ein 22-Jäh­ri­ger mit 0,9 Pro­mil­le und eine 18-Jäh­ri­ge mit 1,16 Pro­mil­le auf ihren E‑Scootern unter­wegs. Den Bei­den erwar­tet eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Straßenverkehr.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Mit einem gro­ßen Rei­se­kof­fer hiel­ten sich am Don­ners­tag­abend, 18.15 Uhr, eine Frau sowie ein Mann in einem Beklei­dungs-Geschäft im MAR­KET auf. Bei­de befüll­ten unbe­hel­ligt den Kof­fer über­wie­gend mit Kin­der­klei­dung und Her­ren­ober­be­klei­dung im Wert von knapp 3.100 Euro. Dabei wur­den sie beob­ach­tet. Als das Die­bes-Pär­chen den Laden mit dem voll­ge­pack­ten Kof­fer ver­las­sen woll­te, wur­den sie durch Per­so­nal ange­spro­chen. Dar­auf­hin flüch­te­te die blon­de Frau, die eine sil­ber­far­be­ne Jacke trug, sowie der dun­kel­haa­ri­ge schlan­ke Mann in unbe­kann­te Rich­tung. Den Kof­fer mit Die­bes­gut lie­ßen sie zurück.

Ver­kehrs­un­fäl­le

HIRSCHAID. Von der Allee­stra­ße kom­mend bog am Don­ners­tag­vor­mit­tag ein 71-jäh­ri­ger Auto­fah­rer nach links in die Luit­pold­stra­ße ab und miss­ach­te­te dabei das für ihn gel­ten­de Stop-Schild. Infol­ge­des­sen kam es zum Zusam­men­stoß mit dem vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw eines 46-Jäh­ri­gen. Ins­ge­samt ent­stand ein Unfall­scha­den in Höhe von ca. 6.000 Euro.

BISCH­BERG. Nicht mehr fahr­be­reit war ein Pkw, BMW, nach einem Ver­kehrs­un­fall, der sich am Don­ners­tag­mit­tag ereig­ne­te und muss­te des­halb abge­schleppt werden.

Von der B 26 kom­mend woll­te ein 45-jäh­ri­ger Opel-Fah­rer nach links in Rich­tung Gau­stadt abbie­gen. Dabei über­sah er den vor­fahrts­be­rech­tig­ten Pkw, BMW, eines 55-Jäh­ri­gen. Bei­de Fahr­zeug­füh­rer blie­ben beim Zusam­men­prall unver­letzt. Der ent­stan­de­ne Blech­scha­den wird ins­ge­samt auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall

Unter­lein­lei­ter – Am Don­ners­tag­vor­mit­tag befuhr ein 26-jäh­ri­ger mit sei­nem Lkw die Staats­stra­ße von Unter­lein­lei­ter in Rich­tung Eber­mann­stadt. Ihm ent­ge­gen kam ein wei­te­rer Lkw, so dass er sich zu weit nach rechts ori­en­tier­te und ins Ban­kett kam. Auf­grund der Bela­dung von ca. 20 Ton­nen und dem durch den Regen auf­ge­weich­ten Unter­grund gab das Ban­kett nach und der Lkw wur­de förm­lich von der Stra­ße in den Gra­ben gezo­gen. Hier­durch stürz­te er nach rechts auf die Sei­te und blieb liegen.

Auf­grund der ins­ge­samt gerin­gen Geschwin­dig­keit wur­de der Fah­rer durch den Sturz zur Sei­te leicht ver­letzt, kam sonst jedoch mit dem Schrecken davon.

Als schwie­ri­ger gestal­te­te sich die Ber­gung des Lkws. Eine Spe­zi­al­fir­ma muss­te mit einem Kran anrücken und den Lkw wie­der auf­rich­ten, so dass die Stra­ße für meh­re­re Stun­den voll­stän­dig gesperrt war und eine Umlei­tung wur­de durch die Stra­ßen­mei­ste­rei eingerichtet.

Da auch Betriebs­stof­fe aus­ge­lau­fen waren, wur­de zudem Erde abge­tra­gen, eine Gefahr für die Umwelt bestand jedoch nicht. Der Gesamt­scha­den beläuft sich nach ersten Schät­zun­gen auf ca. 35.000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Herolds­bach. Der schwar­ze Mini einer 41-jäh­ri­gen Frau wur­de am Mitt­woch, zwi­schen 05:20 Uhr und 14:00 Uhr, von einem Unbe­kann­ten auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Schloß­stra­ße ange­fah­ren. Am Fahr­zeug konn­ten rote Lack­spu­ren, Del­len und Krat­zer fest­ge­stellt wer­den. Es ent­stand ein Scha­den von ins­ge­samt ca. 1.500 Euro. Zeu­gen, wel­che den Vor­fall bemerk­ten, möch­ten sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) melden.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Das mit einem Schloss ver­sperr­te Moun­tain­bike eines 49-Jäh­ri­gen wur­de in der Bam­mers­dor­fer Stra­ße ent­wen­det. Der Biker stell­te sein Fahr­rad am Mon­tag­abend, gegen 19:00 Uhr, dort ab. Als er am Diens­tag­vor­mit­tag sein Fahr­zeug wie­der abho­len woll­te, war die­ses zwi­schen­zeit­lich von einem Unbe­kann­ten ent­wen­det wor­den. Das grü­ne Moun­tain­bike der Mar­ke Serious/​Rockville hat noch einen Wert von ca. 150 Euro. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (09191/7090–0).

Forch­heim. Zwei auf­merk­sa­me Zeu­gen konn­ten am spä­ten Don­ners­tag­nach­mit­tag einen Dieb­stahl in einem Ver­brau­cher­markt, in der Hafen­stra­ße, beob­ach­ten. Den bei­den fie­len vier Män­ner auf, wobei zwei von ihnen anschei­nend „Schmie­re stan­den“, wäh­rend die ande­ren bei­den den Ein­kaufs­markt mit zwei gefüll­ten Tief­kühl­ta­schen ver­lie­ßen, ohne zu bezah­len. Die Die­be stie­gen anschlie­ßend in einen Lini­en­bus und flüch­te­ten somit. Auf­grund einer feh­len­den Täter­be­schrei­bung konn­ten die bei­den bis­lang nicht auf­ge­grif­fen wer­den. Die bei­den fuß­läu­fig flüch­ti­gen 19- und 24-jäh­ri­gen „Schmie­re-Ste­her“ wur­den im Rah­men einer sofor­ti­gen Fahn­dung durch die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim, in der Äuße­ren Nürn­ber­ger Stra­ße, auf­ge­grif­fen. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf über 70 Euro und Zeu­gen, wel­che Hin­wei­se zu den Tätern geben kön­nen, möch­ten sich bit­te bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) melden.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am frü­hen Don­ners­tag­mor­gen wur­de ein 27-jäh­ri­ger Mann in der Büg­stra­ße einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei stell­ten die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim fest, dass der Ford-Fah­rer nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis war. Nun erwar­tet den 27-Jäh­ri­gen eine Anzei­ge wegen Fah­ren ohne Fahrerlaubnis.

Forch­heim. Ein 48-Jäh­ri­ger war Don­ners­tag­nacht, gegen 22:25 Uhr, im Kreu­zungs­be­reich Ade­nau­er­al­lee / Haid­feld­stra­ße mit sei­nem E‑Scooter unter­wegs. Als ihn die Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen, fiel ihnen sofort ein deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch auf. Nach­dem der frei­wil­lig durch­ge­führ­te Atem­al­ko­hol­test einen Wert von 1,78 Pro­mil­le ergab, wur­de er zur Blut­ent­nah­me ins Kran­ken­haus ver­bracht. Bei der Sicher­stel­lung sei­nes Fahr­zeugs stell­ten die Beam­ten zudem fest, dass das Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen nicht mit der Fahr­zeug­num­mer des E‑Scooters über­ein­stimmt. Nun erwar­ten den Ver­kehrs­teil­neh­mer meh­re­re Anzeigen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Wie­der­holt Löcher in Zaun geschnitten

ALTEN­KUNST­ADT, LKR. LICH­TEN­FELS. Im Ver­lauf des letz­ten hal­ben Jah­res schnit­ten ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter ins­ge­samt acht Mal ein Loch in den Maschen­draht­zaun eines Anwe­sens in der Lang­hei­mer Stra­ße. Zeu­gen der wie­der­hol­ten Sach­be­schä­di­gun­gen wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Unter Dro­gen­ein­fluss gefahren

LICH­TEN­FELS. Im Rah­men einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Cobur­ger Stra­ße hiel­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels am Don­ners­tag­mit­tag einen amts­be­kann­ten 20-jäh­ri­gen VW-Fah­rer an. Hier­bei stieg ihnen sofort deut­li­cher Mari­hua­na­ge­ruch in die Nase. Der jun­ge Mann wur­de in die Dienst­räu­me der Poli­zei ver­bracht und durch­sucht. Der 20-Jäh­ri­ge räum­te dar­auf­hin den Kon­sum von Can­na­bis ein. Es folg­te eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels. Nach deren Aus­wer­tung wird sich der Lich­ten­fel­ser u.a. wegen Fah­ren unter Dro­gen­ein­wir­kung ver­ant­wor­ten müssen.