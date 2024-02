Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Hef­ti­ger Zusam­men­stoß – zwei Per­so­nen verletzt

Am Frei­tag­mor­gen kol­li­dier­ten an der Kreu­zung Geb­bert­stra­ße / Schenk­stra­ße ein Pkw mit einem Klein­trans­por­ter. Bei dem Zusam­men­stoß erlit­ten die bei­den Insas­sen des Pkw Ver­let­zun­gen und wur­den vom Ret­tungs­dienst in eine Kli­nik eingeliefert.

Gegen 5:15 Uhr war ein 77-jäh­ri­ger Mann zusam­men mit sei­ner acht Jah­re jün­ge­ren Bei­fah­re­rin in einem Peu­geot auf der Geb­bert­stra­ße unter­wegs. An der Kreu­zung zur Schenk­stra­ße über­quer­te ein 48-jäh­ri­ger Mann mit einem Klein­trans­por­ter die Geb­bert­stra­ße in Rich­tung Westen. Dabei miss­ach­te­te der 48-Jäh­ri­ge die Vor­fahrt und stieß im Kreu­zungs­be­reich mit dem Pkw zusammen.

Der Zusam­men­stoß war so hef­tig, dass die Fahr­zeug­front des Peu­geot kom­plett beschä­digt war. Der Peu­geot war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te von der Unfall­stel­le abge­schleppt wer­den. Am Klein­trans­por­ter war die rech­te Fahr­zeug­sei­te stark ein­ge­dellt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 23.000 Euro.

Die bei­den Insas­sen des Peu­geot erlit­ten bei dem Zusam­men­stoß mit­tel­schwe­re Ver­let­zun­gen. Der Ret­tungs­dienst lie­fer­te die bei­den Per­so­nen in eine Kli­nik ein. Der Unfall­ver­ur­sa­cher blieb unverletzt.

Die Feu­er­wehr Erlan­gen war zur Abbin­dung aus­lau­fen­der Betriebs­stof­fe an der Unfallstelle.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Laden­dieb­stahl

Her­zo­gen­au­rach – Am Don­ners­tag­nach­mit­tag kam es in einem Super­markt in der Erlan­ger Stra­ße zu einem nicht all­täg­li­chen Laden­dieb­stahl. Ein Paar betrat den Super­markt und führ­te einen Kin­der­wa­gen mit. Im unte­ren Fach des Kin­der­wa­gens wur­de durch das „Die­bes­paar“ Platz geschaf­fen, um anschlie­ßend Lebens­mit­tel dort zu ver­stecken und ohne Bezah­lung den Kas­sen­be­reich zu pas­sie­ren. Der Dieb­stahl fiel auf, da das Paar von einem auf­merk­sa­men Mit­ar­bei­ter beob­ach­tet und ange­spro­chen wur­de. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich im unte­ren zwei­stel­li­gen Bereich. Die bei­den Beschul­dig­ten müs­sen sich nun straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Laden­dieb entdeckt

Höch­stadt a.d.Aisch – Am Don­ners­tag­nach­mit­tag wur­de ein 21-jäh­ri­ger Mann aus Nürn­berg von einem Laden­de­tek­tiv in einem Super­markt in der Rothen­bur­ger Stra­ße dabei beob­ach­tet, wie die­ser meh­re­re Nah­rungs­mit­tel, u.a. Steaks, in sei­nen mit­ge­führ­ten Ruck­sack steck­te. An der Kas­se zahl­te der Mann dann ledig­lich eine Goog­le Play Kar­te für 11 Euro mit­tels Pfand­bons. Nach dem Pas­sie­ren des Kas­sen­be­reichs wur­de er vom Laden­de­tek­tiv ange­hal­ten und die Poli­zei hin­zu­ge­holt. Es stell­te sich her­aus, dass die ent­wen­de­ten Nah­rungs­mit­tel einen Wert von über 50 Euro hat­ten. Der Mann aus Nürn­berg führ­te kei­ner­lei Bar­mit­tel mit sich. Neben einem bun­des­wei­ten Haus­ver­bot für sämt­li­che Filia­len muss sich der Mann nun im Rah­men des Ermitt­lungs­ver­fah­rens wegen Dieb­stahl verantworten.