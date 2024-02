Näch­ste Über­ra­schung gegen Spitzenteam?

Am kom­men­den Sonn­tag emp­fängt der TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach am 20. Spiel­tag der BAR­MER 2. Bas­ket­ball Bun­des­li­ga Pro B den Tabel­len­füh­rer aus Rhön­dorf. Jump ist um 17 Uhr in der Hans-Jung-Halle.

Eine Woche nach der deut­li­chen Aus­wärts­nie­der­la­ge in Spey­er geht es für den TSV Trö­ster Brei­ten­güß­bach gleich mit dem näch­sten Kra­cher wei­ter. Am kom­men­den Sonn­tag gibt sich der Spit­zen­rei­ter aus Rhön­dorf die Ehre in der Brei­ten­güß­ba­cher Hans-Jung-Hal­le. Der Liga­pri­mus zeigt sich in einer beein­drucken­den Ver­fas­sung und konn­te 15 der 19 absol­vier­ten Par­tien gewin­nen. Die Dra­gons haben drei Sie­ge Vor­sprung auf das Ver­fol­ger­trio Erfurt, Ulm und Coburg. So domi­nant wie in der Hin­run­de tritt der Koope­ra­ti­ons­part­ner der Tele­kom Bas­kets Bonn im Kalen­der­jahr 2024 aller­dings nicht mehr auf. Sie­gen gegen Erfurt, Lud­wigs­burg, Schwen­nin­gen und Ober­ha­ching ste­hen auch eine über­ra­schen­de Plei­te bei Auf­stei­ger Fell­bach und die Heim­nie­der­la­ge am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de gegen Ulm gegen­über. Dies zeigt, dass die Trup­pe von Head­coach Ste­phan Dorn nicht unschlag­bar ist und Brei­ten­güß­bach vor hei­mi­scher Kulis­se die näch­ste Sen­sa­ti­on gegen ein Spit­zen­team gelin­gen kann.

Trotz­dem wird es für die Güß­ba­cher extrem schwer zu gewin­nen. Aber von vorn­her­ein wol­len sich die Gelb­schwar­zen kei­nes­falls geschla­gen geben. Viel­leicht kann man ja nach Bay­ern, Coburg und Ulm den näch­sten Favo­ri­ten ärgern. Es war­tet auf jeden Fall erneut eine inten­si­ve und har­te Par­tie auf die Trö­ster-Trup­pe. Wich­tig wird es sein, den Kampf und die Inten­si­tät von Anfang an über 40 Minu­ten zu matchen und die Nie­der­la­ge vom ver­gan­ge­nen Wochen­en­de schnell aus den Köp­fen zu bekom­men. Die Ober­fran­ken wol­len bewei­sen, dass sie erneut gegen ein Pro B‑Spitzenteam mit­hal­ten kön­nen. Trotz der her­ben Plei­te am letz­ten Sams­tag in Spey­er hat sich an der Aus­gangs­si­tua­ti­on im Kampf um den Klas­sen­er­halt nichts geän­dert. Ledig­lich ein Sieg trennt die Trup­pe von Head­coach Mark Völkl vom ret­ten­den Ufer. Zu ver­lie­ren hat der TSV Trö­ster jeden­falls nichts gegen den Tabel­len­füh­rer und kann ganz befreit und ohne Druck auf­spie­len. Und genau das macht eine Mann­schaft unbe­re­chen­bar. Das Team hofft auf zahl­rei­che Unter­stüt­zung der eige­nen Fans in der Hal­le, wie es auch vor vier Wochen beim Heim­sieg gegen Bay­ern Mün­chen der Fall war.

Rhön­dorfs Kader ist mit durch­schnitt­lich 21,6 Jah­ren sehr jung und talen­tiert. Der älte­ste Spie­ler ist gera­de ein­mal 26 Jah­re jung. Die feh­len­de Erfah­rung könn­te dem TSV Trö­ster mög­li­cher­wei­se etwas in die Kar­ten spie­len. Tops­cor­rer der Haus­her­ren ist der ame­ri­ka­ni­sche Cen­ter Sul­li­van mit durch­schnitt­lich 16,4 Punk­ten. Aber auch Omo­jo­la (13,5), Gil­le (13,5), Pili­po­vic (10,1) und die bei­den ehe­ma­li­gen Cobur­ger bzw. Bam­ber­ger Blunt und Bulic (17,0 & 9,5) punk­ten zuver­läs­sig. Wich­tig wird es in der Defen­si­ve sein, dass man über 40 Minu­ten hart und inten­siv ver­tei­digt, dem Tabel­len­füh­rer dadurch wenig offe­ne Wür­fe gestat­tet und den ein oder ande­ren Tur­no­ver forciert.

Für die Trö­ster-Trup­pe kommt es auch auf den eige­nen offen­si­ven Rhyth­mus an. Im Ver­gleich zur Vor­wo­che soll­te man unbe­dingt den Ball bes­ser lau­fen las­sen, hoch­pro­zen­ti­ger tref­fen und die Ball­ver­lu­ste mini­mie­ren. Dar­an hat die Trup­pe von Head­coach Mark Völkl in die­ser Trai­nings­wo­che gear­bei­tet und hofft als Außen­sei­ter auf die näch­ste Sen­sa­ti­on. Gute Ball­be­we­gung mit dem Auge für den frei­en Mann am Brett oder an der Drei­er­li­nie ist wich­tig, damit man zu offe­nen Wür­fen kommt, die hof­fent­lich dann mit einer hohen Quo­te ver­senkt wer­den. Auch der Rebound wird ein wich­ti­ger Fak­tor im Spiel sein. Es müs­sen alle TSV­ler geschlos­sen um jeden Abpral­ler kämp­fen, damit man Rhön­dorf mög­lichst wenig zwei­te Wurf­chan­cen gestattet.

Brei­ten­güß­bach: Bau­er, Dip­pold, Engel, Feu­er­pfeil, Klaus, Land, Nies­lon, Ste­phan, Trummeter, Wag­ner, Wal­de, Wörrlein

Live­stream:https://​sport​deutsch​land​.tv/​t​s​v​t​r​o​e​s​t​e​r​b​r​e​i​t​e​n​g​u​e​s​s​b​a​c​h​/​p​r​o​b​-​s​u​e​d​-​t​s​v​-​t​r​o​e​s​t​e​r​-​b​r​e​i​t​e​n​g​u​e​s​s​b​a​c​h​-​v​s​-​d​r​a​g​o​n​s​-​r​h​o​e​n​d​orf