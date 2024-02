Kosten­frei­er Bustransfer

Die Stadt Bay­reuth bie­tet zur Auf­füh­rung des Schla­ge­r­abends „Hossa! – Die Hit­pa­ra­de 4“ am Sonn­tag, 18. Febru­ar, im Thea­ter Hof einen kosten­lo­sen Bus­trans­fer in die ober­frän­ki­sche Nach­bar­stadt Hof an. Vor­stel­lungs­be­ginn ist um 18 Uhr.

Die Ein­tritts­kar­ten kön­nen an der Kas­se in Hof unter der Tele­fon­num­mer 09281 7070290 (Fax 09281 7070292) oder per Mail an kasse@​theater-​hof.​de erwor­ben wer­den. Die Thea­ter­kas­se Hof ist Mon­tag bis Sams­tag von 10 bis 14 Uhr geöff­net, Mitt­woch zusätz­lich von 18 bis 20 Uhr. Tele­fo­nisch ist sie Mon­tag bis Sams­tag bereits ab 90 Uhr erreich­bar. Zusätz­lich kön­nen die Kar­ten auch im Online­shop des Thea­ter Hof unter www​.thea​ter​-hof​.de/​k​a​r​ten gekauft werden.

Nach den ersten bei­den erfolg­rei­chen Aus­ga­ben wur­de auch die drit­te Fol­ge von „Hossa!“ vom Publi­kum beju­belt: Klar, dass es sich Inten­dant Rein­hardt Frie­se nicht neh­men lässt, in sei­ner letz­ten Spiel­zeit noch ein­mal zu Schla­gern und Hits der Neu­en Deut­schen Wel­le ein­zu­la­den. Wie bis­her auch, ent­schei­det das Publi­kum, wer in der Kult-Show die Num­mer eins des Abends wird. Und selbst­ver­ständ­lich gibt es auch – min­de­stens – einen Inter­na­tio­na­len Show-Gast.

Zur Fahrt nach Hof ste­hen am 18. Febru­ar, ab 16 Uhr, Bus­se am Luit­pold­platz vor der Spar­kas­se bereit. Der letz­te Bus fährt pünkt­lich um 16.30 Uhr ab, für jedes erwor­be­ne Ticket wird ein Platz in den Fahr­zeu­gen bereit­ge­hal­ten. Der Trans­fer nach Hof und wie­der zurück ist im regu­lä­ren Ein­tritts­preis ent­hal­ten und beinhal­tet zusätz­lich ein Programmheft.