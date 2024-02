Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Drei Män­ner des Dieb­stahls überführt

BAM­BERG. Mitt­woch­nach­mit­tag wur­de ein 48-Jäh­ri­ger in einem Super­markt in der Star­ken­feld­stra­ße beim Dieb­stahl meh­re­rer Fla­schen Schnaps und Nah­rungs­mit­tel im Wert von ca. 140 Euro erwischt. Am Abend ein 22-Jäh­ri­ger in einem Super­markt in der Lan­gen Stra­ße beim Dieb­stahl von Dosen­fisch im Wert von ca. 5 Euro. Eine hal­be Stun­de spä­ter wur­de in der Pödel­dor­fer Stra­ße in einem Super­markt ein 37-Jäh­ri­ger beob­ach­tet, wie er dort Pfand abgab. Anschlie­ßend steck­te er zwei Dosen Bier in sei­ne Jacken­ta­sche ein. An der Kas­se hat­te er Die­se wohl ver­ges­sen, weil er dort nur sei­nen Pfand­bon einlöste.

Fahr­rad­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Wäh­rend des Faschings­um­zugs am Diens­tag wur­de ein am Kuni­gun­den­damm abge­stell­tes und abge­sperr­tes Fahr­rad ent­wen­det. Das blaue Pedelec hat einen Wert von ca. 3.000 Euro.

Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Tigu­an in der Kop­pen­hof­gas­se angefahren

BAM­BERG. Ein in der Kop­pen­hof­gas­se abge­stell­ter brau­ner VW/​Tiguan wur­de in der Zeit zwi­schen Mitt­woch, 07.02.2024 und Sams­tag, 10.02.2024 ange­fah­ren und an der Bei­fah­rer­sei­te beschä­digt. Der unbe­kann­te Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von 1.500 Euro zu kümmern.

Blau­er Fiat zerkratzt

BAM­BERG. Diens­tag­abend stell­te die Hal­te­rin eines blau­en Fiats ihr Fahr­zeug in der Geisfel­der Stra­ße ab. Als sie am Don­ners­tag­nach­mit­tag zu ihrem Auto zurück­kam, war Die­ses vor­ne links ver­kratzt. Unbe­kann­te rich­te­ten mit einem spit­zen Gegen­stand einen Sach­scha­den von ca. 1.000 Euro an.

Alko­hol­fahr­ten wur­den gestoppt

BAM­BERG. Mitt­woch­abend gegen 20:30 Uhr wur­de ein 55-Jäh­ri­ger im Baben­ber­ger Vier­tel einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Der Mann war dort mit sei­nem E‑Scooter unter­wegs. Da bei ihm ein­deu­ti­ger Alko­hol­ge­ruch wahr­ge­nom­men wer­den konn­te, wur­de ein Alko­hol­test durch­ge­führt. Die­ser ergab 1,02 Pro­mil­le. Der E‑Scooter wur­de zur Unter­bin­dung der Wei­ter­fahr sichergestellt.

Ca. vier Stun­den spä­ter viel einer Poli­zei­strei­fe in der Obe­ren König­stra­ße ein 51-Jäh­ri­ger auf, der dort mit sei­nem Fahr­rad unter­wegs war. Er hat­te kein Licht ein­ge­schal­tet und war sehr wack­lig unter­wegs. Bei ihm waren 2,14 Pro­mil­le wohl der Grund für sei­ne unsi­che­re Fahrweise.

Aggres­si­ver Gast wur­de vor­läu­fig eingesperrt

BAM­BERG. Mitt­woch­früh gegen 2:00 Uhr wur­de die Poli­zei Bam­berg zu einer Bar in die Sand­stra­ße geru­fen. Dort woll­te ein aggres­si­ver Gast das Lokal nicht ver­las­sen. Auch gegen­über den ein­tref­fen­den Poli­zei­strei­fen, war der 25-Jäh­ri­ge sehr aggres­siv und woll­te, trotz Platz­ver­weis, die Ört­lich­keit nicht ver­las­sen, wes­halb ihm die Haft­zel­le ange­droht wur­de. Auf dem Weg dort­hin, schlug er gegen die Beam­ten und ver­letz­te Einen davon leicht. Außer­dem beschimpf­te und belei­dig­te die Poli­zi­sten. Er wur­de vor­läu­fig festgenommen.

Es hagelt Anzeigen

BAM­BERG. Don­ners­tag­früh fiel einer zivi­len Poli­zei­strei­fe in der Schel­len­ber­ger­stra­ße eine amts­be­kann­te 50-Jäh­ri­ge auf, die dort mit dem Auto unter­wegs war. Sie wur­de einer Kon­trol­le unter­zo­gen, weil bekannt war, dass die 50-Jäh­ri­ge nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist. Bei Durch­su­chung ihres Fahr­zeugs wur­den Mari­hua­na und Cry­stal gefun­den, wel­ches beschlag­nahmt wur­de. Außer­dem konn­te ein, als gestoh­len gemel­de­tes Han­dy und Aus­weis­pa­pie­re im Kof­fer­raum auf­ge­fun­den wer­den. Bei einer anschlie­ßen­den Woh­nungs­durch­su­chung fan­den die Poli­zei­be­am­ten auch noch einen als gestoh­len gemel­de­ten E‑Scooter.

Für die 50-Jäh­ri­ge hagelt es mal wie­der Anzeigen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Auf­merk­sa­mes Per­so­nal eines Dro­ge­rie­mark­tes in der Miche­lin­stra­ße beob­ach­te­ten am Mitt­woch­abend einen Kun­den, der ein Par­füm im Wert von knapp 160 Euro in sei­ne mit­ge­führ­te Tasche steck­te. Nach­dem der Mann ange­spro­chen wur­de, warf er das Par­füm zurück ins Regal. Er wur­de an die zwi­schen­zeit­lich ver­stän­dig­te Poli­zei über­ge­ben. Der 28-Jäh­ri­ge, der kei­nen Wohn­sitz in Deutsch­land besitzt, wird zur Anzei­ge gebracht.

Sach­be­schä­di­gun­gen

OBER­HAID. Zwei Fen­ster­schei­ben einer Scheu­ne in der Steig­gas­se beschä­dig­ten Unbe­kann­te und rich­te­ten dabei einen Scha­den von etwa 200 Euro an. Die Beschä­di­gung ereig­ne­te sich zwi­schen Sams­tag- und Sonntagmittag.

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­tet? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ein­brü­che

STE­GAU­RACH. Gewalt­sam bra­chen Unbe­kann­te am Mitt­woch, zwi­schen Mit­ter­nacht und 08.30 Uhr, ein Neben­raum-Fen­ster einer Gast­stät­te in der Hart­lan­de­ner Stra­ße auf. So gelang­te der Ein­dring­ling in die Räum­lich­kei­ten und ent­wen­de­te Lebens­mit­tel und Alko­hol im Wert von etwa 500 Euro. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf etwa 250 Euro geschätzt. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

RECKEN­DORF. Scha­den von ca. 2.500 Euro hin­ter­ließ ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer, nach­dem die Mau­er eines Anwe­sens in der Orts­stra­ße „Anger“ ange­fah­ren wur­de. Ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern und die Poli­zei zu ver­stän­di­gen, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen der Unfall­flucht, die sich zwi­schen 25. und 29. Janu­ar ereig­ne­te, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

GUN­DELS­HEIM. Zeu­gen einer Unfall­flucht, die sich am Mitt­woch­nach­mit­tag ereig­ne­te, wer­den von der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, gesucht.

Gegen 15.15 Uhr über­hol­te der Fah­rer eines roten Gelän­de­wa­gens auf der Kreis­stra­ße von Hall­stadt in Rich­tung Gun­dels­heim einen vor­aus­fah­ren­den blau­en Pkw, VW Golf. Wäh­rend des Über­hol­vor­gangs kol­li­dier­te der rech­te Außen­spie­gel des Gelän­de­wa­gens mit dem Außen­spie­gel des VW Golf, der dabei zu Bruch ging (Scha­den etwa 500 Euro). Der Scha­dens­ver­ur­sa­cher flüch­te­te. Auch am Gelän­de­wa­gen dürf­te der rech­te Außen­spie­gel Beschä­di­gun­gen aufweisen.

SCHESS­LITZ. Gegen die Grund­stücks­mau­er eines Anwe­sens in der Von-Brunn-Stra­ße stieß am Mitt­woch­abend, gegen 17.30 Uhr, der Fah­rer eines Lkw. Obwohl dabei ein Scha­den von etwa 500 Euro ent­stand, ent­fern­te sich der Fahr­zeug­füh­rer, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nach­zu­kom­men. Der Lkw trug eine grü­ne Auf­schrift „HSL“.

Hin­wei­se zur Klä­rung der Unfall­flucht nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, entgegen.

Son­sti­ges

TIE­FEN­EL­LERN. Vor einer poli­ti­schen Ascher­mitt­wochs­ver­an­stal­tung der Par­tei „Die Grü­nen“ in einer Braue­rei in Tie­fen­el­lern tra­fen sich etwa 150–200 Land­wir­te mit 53 Trak­to­ren. Ein­zel­ne Ver­tre­ter der Grü­nen, unter ande­rem Frau MdB Lisa Badum gin­gen in den offe­nen Dia­log mit der Men­schen­men­ge und dis­ku­tier­ten über vie­le Agrar­the­men der aktu­el­len Bun­des­po­li­tik. Die Stim­mung war fried­lich und stö­rungs­frei, sodass ein Ein­schrei­ten der Poli­zei nicht not­wen­dig war.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

„Man trifft sich immer zwei Mal.“ – Flüch­ti­gen wie­der­erkannt und kontrolliert

BAY­REUTH. Flüch­ti­ger Long­bord­fah­rer nach kur­zer Zeit gestellt: Fahr­zeug nicht verkehrstauglich.

Einer zivi­len Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth Stadt fiel am Mitt­woch­nach­mit­tag, 14.02.2024, ein jun­ger Fahr­zeug­füh­rer auf, der mit sei­nem elek­trisch betrie­be­nen Long­board im Bereich des Luit­pold­plat­zes unter­wegs war. Als sich die Beam­ten vor­stell­ten und aus­wie­sen, um ihn einer Ver­kehrs­kon­trol­le zu unter­zie­hen, gab er Gas und flüch­te­te über den Geh­weg. Eini­ge Zeit spä­ter stell­ten ihn die Poli­zei­be­am­ten in der Kanal­stra­ße und unter­zo­gen ihn einer Ver­kehrs­kon­trol­le. Es stell­te sich her­aus, dass das Long­bord via Fern­be­die­nung gesteu­ert wird und eine Höchst­ge­schwin­dig­keit von ca. 40 km/​h auf­weist. Das Fahr­zeug ist nicht zulas­sungs­fä­hig, ver­füg­te über kei­nen Ver­si­che­rungs­schutz und der 16-jäh­ri­ge Fah­rer nicht über eine Fahr­erlaub­nis. Folg­lich muss sich der jun­ge Mann wegen meh­re­rer Geset­zes­ver­stö­ße ver­ant­wor­ten; das Gefährt wur­de sichergestellt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unter Dro­gen­ein­wir­kung trotz Fahr­ver­bot unterwegs

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­nach­mit­tag muss­te sich ein 37-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem Pkw einer all­ge­mei­nen Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zie­hen. Die­ser konn­te zu Beginn der Kon­trol­le kei­ner­lei Papie­re vor­wei­sen. Eine Über­prü­fung Fahr­erlaub­nis­da­ten ergab, dass der Mann nicht im Besitz einer gül­ti­gen Fahr­erlaub­nis ist, da ihm die­se bereits ent­zo­gen wur­de. Im wei­te­ren Ver­lauf räum­te der Beschul­dig­te ein, am Vor­tag Can­na­bis kon­su­miert zu haben. Ihm wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt und der Pkw-Schlüs­sel sicher­ge­stellt. Ein in den Dienst­räu­men durch­ge­führ­ter Dro­gen­vor­test ver­lief posi­tiv. Im Anschluss folg­te eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels. Der 37-Jäh­ri­ge wird wegen Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und Ver­stoß gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz angezeigt.

Fas­sa­de beschädigt

LICH­TEN­FELS. Ein Haus­ei­gen­tü­mer kam zu hie­si­ger Poli­zei­dienst­stel­le, um Anzei­ge wegen Sach­be­schä­di­gung an sei­nem Ein­fa­mi­li­en­haus in Ober­wal­len­stadt, Am Krä­hen­berg, zu erstat­ten. Laut sei­nen Anga­ben warf ein unbe­kann­ter Täter Gegen­stän­de gegen das Haus, wodurch Putz abplatz­te und die Däm­mung ein­ge­drückt wur­de. Den Sach­scha­den gab der Anzei­ge­er­stat­ter mit ca. 6000 Euro an.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Vor­fahrt genommen

LICH­TEN­FELS. Ein 81-jäh­ri­ger Mann befuhr am Mitt­woch­vor­mit­tag mit sei­nem Pkw die Stra­ße, Am Gold­berg, in Fahrt­rich­tung Fried­hof. An der Kreu­zung, Am Goldberg/​Untere Sand­stra­ße, miss­ach­te­te er die Vor­fahrt einer von rechts kom­men­den Pkw-Fah­re­rin. Es kam zum Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge. Ver­letzt wur­de nie­mand. Der Pkw der Geschä­dig­ten war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te abge­schleppt wer­den. Bei dem Unfall ent­stand ein Sach­scha­den von ins­ge­samt 10.000 Euro.

Pkw auf Kli­nik­park­platz beschädigt

BAD STAF­FEL­STEIN / LAND­KREIS LICH­TEN­FELS. Ein Pati­ent der Schön-Kli­nik in Bad Staf­fel­stein, muss­te einen Scha­den an sei­nem grü­nen Audi fest­stel­len. Im Tat­zeit­raum von Diens­tag, 17:30 Uhr, bis Mitt­woch, 08:30 Uhr, zer­kratz­te ein unbe­kann­ter Täter die lin­ke Fahr­zeug­sei­te des am Kli­nik­park­platz abge­stell­tem Pkw mit einem spit­zen Gegen­stand. Der Sach­scha­den wird auf 2000 Euro geschätzt.

Zeu­gen­hin­wei­se tei­len Sie bit­te der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein unter der Tel.-Nr. 09573/22230 mit.

Mau­er angefahren

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­früh gegen 05:15 Uhr beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer eine Grund­stücks­mau­er und das Schie­be­tür einer Fir­ma in der Grü­ne­wald­stra­ße. Auf­grund des Scha­dens­bil­des dürf­te es sich um einen Lkw als Unfall­ver­ur­sa­cher gehan­delt haben. Der Sach­scha­den wird auf 2500 Euro geschätzt.

Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die PI Lich­ten­fels unter der Tel.-Nr. 09571/95200 entgegen.

Unfall­flucht angezeigt

LICH­TEN­FELS. Am Mitt­woch­vor­mit­tag wur­den der Poli­zei zwei beschä­dig­te Schutz­plan­ken­fel­der an der Kreis­stra­ße LIF2 in Kösten mit­ge­teilt. Vor Ort konn­ten Fahr­zeug­tei­le auf­ge­fun­den wer­den, die auf einen BMW als Unfall­ver­ur­sa­cher schlie­ßen las­sen. Die­ser ent­fern­te sich uner­laubt von der Unfall­stel­le. Der Sach­scha­den wird auf 1000 Euro beziffert.

Sach­dien­li­che Hin­wei­se tei­len Sie bit­te hie­si­ger Poli­zei­dienst­stel­le unter der Tel.-Nr. 09571/95200 mit.