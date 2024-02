Ein wei­te­rer Schritt hin zu einer flä­chen-decken­den Ver­sor­gung der Bevöl­ke­rung mit Defibrillatoren

Mit der Errich­tung einer neu­en Not­fall­sta­ti­on in der Wil­hel­mi­nen­stra­ße in Donn­dorf wur­de ein wei­ter­et wich­ti­ger Schritt in Rich­tung flä­chen­decken­der Ver­sor­gung mit lebens­ret­ten­den öffent­lich zugäng­li­chen Defi­bril­la­to­ren getan.

Die neue Sta­ti­on, in Zusam­men­ar­beit mit dem BRK-Kreis­ver­band Bay­reuth ent­wickelt, ermög­licht es Anwoh­nern nicht nur, Not­fäl­le aller Art direkt über eine Sprach­ver­bin­dung mit Dis­po­nen­ten in der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach zu mel­den, son­dern beher­bergt auch einen Auto­ma­ti­schen Exter­nen Defi­bril­la­tor (AED).

Die­ser für Lai­en kon­zi­pier­te Defi­bril­la­tor kann per Funk vom Leit­stel­len­dis­po­nen­ten frei­ge­ge­ben wer­den und im Fal­le eines plötz­li­chen Herz­still­stands zum Ein­satz kom­men. Er lei­tet den Nut­zer durch eine Sprach­mo­dus bei der Ver­wen­dung des Defi­bril­la­tors und der Durch­füh­rung von Reani­ma­ti­ons­maß­nah­men an.

Die­se dezen­tra­le Bereit­stel­lung der Defi­bril­la­to­ren ermög­licht im Ernst­fall einen Zeit­vor­teil bis zum Ein­tref­fen des Ret­tungs­dien­stes und erhöht so die Über­le­bens­chan­cen der Betrof­fe­nen erheb­lich, ins­be­son­de­re in länd­li­chen Gebie­ten, aber auch in städ­ti­schen und stadt­na­hen Wohngebieten.

Bereits sechs öffent­lich zugäng­li­che Defi­bril­la­tor-Stand­or­te in Eckersdorf

Die neue Not­fall­sta­ti­on in der Wil­hel­mi­nen­stra­ße in Donn­dorf ist bereits der sech­ste öffent­lich zugäng­li­che Defi­bril­la­tor in der Gemein­de Eckers­dorf, wie Bür­ger­mei­ste­rin Sybil­le Pichl bei der öffent­li­chen Inbe­trieb­nah­me berich­tet. Vor zehn Jah­ren wur­de der erste öffent­lich zugäng­li­che Defi­bril­la­tor an der Eckers­dor­fer Schu­le in Betrieb genom­men, gefolgt von wei­te­ren an zen­tra­len Orten in Eckers­dorf und den umlie­gen­den Ortsteilen.

Eine wei­te­re Inbe­trieb­nah­me eines Defi­bril­la­tor­stand­orts ist für die­ses Jahr im Orts­teil Eschen geplant, der dann der sieb­te im Gemein­de­ge­biet sein wird, so Pichl.

Finan­zie­rung von Donn­dor­fer Ver­ei­nen, Bür­gern und Unter­stüt­zern getragen

Die Finan­zie­rung des lebens­ret­ten­den Defi­bril­la­tors und der Not­fall­sta­ti­on in Höhe von ins­ge­samt 4.600 Euro erfolg­te durch die Sied­ler­ge­mein­schaft Donn­dorf, die Donn­dor­fer Feu­er­wehr, die Spar­kas­se Bay­reuth, die Adal­bert-Raps-Stif­tung in Kulm­bach sowie das Enga­ge­ment von Anwoh­nern. Die gerin­gen fort­lau­fen­den Kosten wer­den von der Gemein­de Eckers­dorf getragen.

Defi-Netz­werk Bay­reuth – Pro­jekt des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth und der ILS Bayreuth/​Kulmbach

Karl Ber­net, der ehren­amt­li­che Pro­jekt­ko­or­di­na­tor des DefiNetz­werks Bay­reuth des BRK-Kreis­ver­bands Bay­reuth, unter­stütz­te das Pro­jekt maß­geb­lich. Der BRK-Kreis­ver­band enga­giert sich gemein­sam mit der Inte­grier­ten Leit­stel­le Bayreuth/​Kulmbach seit vie­len Jah­ren im Rah­men des Pro­jekts Defi-Netz­werk Bay­reuth für die Aus­bil­dung der Bevöl­ke­rung in Erster Hil­fe und unter­stützt Unter­neh­men, Fir­men und Orga­ni­sa­tio­nen bei der Aus- und Fort­bil­dung in der Früh­de­fi­bril­la­ti­on sowie bei der Bereit­stel­lung öffent­lich zugäng­li­cher Defibrillatoren.

Schu­lungs­an­ge­bot in der Anwen­dung eines Defi­bril­la­tors für Interessierte

Nach der Inbe­trieb­nah­me wur­de für Inter­es­sier­te eine Schu­lung mit dem Defi­bril­la­tor und sei­ner Hand­ha­bung sowie zur Infor­ma­ti­on über das Netz­werk an Defi­bril­la­to­ren in Stadt und Land­kreis Bay­reuth durch Karl Ber­net und sein Team bei der Fir­ma Böh­ner Auto­mo­bi­le ange­bo­ten, die dan­kens­wer­ter­wei­se ihre Räum­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung stellte.