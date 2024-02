König­lich-Roman­ti­sches mit Musik

König­li­cher Besuch im Poe­ten-Eckela: Micha­el Graul, dem­nächst als „König Phil­ipp von Schwa­ben“ im neu­en Thea­ter­stück „Rit­ter Wirnt und der König“ in Grä­fen­berg zu erle­ben, stellt sich schon jetzt als Poet mit eige­nen Tex­ten vor. Musi­ka­lisch steht ihm der Rit­ter-Wirnt-Dar­stel­ler Wolf­gang Junga zur Seite.

Re-Roman­ti­sie­rung nennt es Micha­el Graul, wenn er in sei­nen poe­ti­schen Tex­ten ähn­lich wie die Roman­ti­ker Wacken­ro­der und Lud­wig Tieck (den er auch schon auf der Büh­ne dar­ge­stellt hat) die Wun­der der Frän­ki­schen Schweiz für sich ent­deckt und fei­ert: Detail-ver­lieb­ter Stoff für eine träu­me­ri­sche Gedich­te-Rei­se zu den Schön­hei­ten der Natur und des Seins. Der Autor und Schau­spie­ler ist in Peg­nitz gebo­ren und lebt in der Frän­ki­schen Schweiz. Er bringt fun­dier­te Thea­ter-Erfah­run­gen mit und glänz­te schon in den ver­schie­den­sten Rollen.

Micha­el Graul und Wolf­gang Junga im Grä­fen­ber­ger Poeten-Eckela

Sonn­tag, 25. Febru­ar 2024, 16 Uhr

Bür­ger­haus Grä­fen­berg, Am Gestei­ger 8 , 1. Stock

, 1. Stock Ein­tritt frei

Ver­an­stal­ter: KUL­TUR­VER­EIN Wirnt von Grä­fen­berg e.V.