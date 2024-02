Per­so­nel­le Ver­stär­kung am Stand­ort Kulm­bach und orga­ni­sa­to­ri­sche Neuausrichtung

Das Wis­sen rund um Ernäh­rung in Bay­ern zu bün­deln und ziel­grup­pen­ge­recht zu kom­mu­ni­zie­ren – das ist die Auf­ga­be des Kom­pe­tenz­zen­trums für Ernäh­rung (KErn). Um die­sem Auf­trag noch wirk­sa­mer und ziel­ge­rich­te­ter nach­zu­kom­men, hat sich das Insti­tut neu auf­ge­stellt. Über­ar­bei­te­te inter­ne Struk­tu­ren sor­gen nun für eine opti­ma­le the­men­be­zo­ge­ne Ver­net­zung von Know-how. Zudem hat das KErn die Lei­tung drei­er Berei­che in Kulm­bach frisch besetzt: Dr. Ste­phan Lück (Bereichs­lei­tung Ernäh­rungs­bil­dung & Gemein­schafts­ver­pfle­gung), Sil­ke Weiß (Bereichs­lei­tung Kom­mu­ni­ka­ti­on) und Seba­sti­an Wolf­rum (Bereichs­lei­tung Ernäh­rungs­wirt­schaft & Genuss).

„Beson­ders in Zei­ten, in denen Infor­ma­tio­nen über Ernäh­rung gera­de­zu infla­tio­när erhält­lich sind, ist die Rol­le des KErn als neu­tra­ler Wis­sens­ver­mitt­ler ele­men­tar. Aller­dings hat sich seit der Grün­dung des KErn vie­les gewan­delt, neue The­men sind hin­zu­ge­kom­men. Und: Wir haben den Sta­tus eines Insti­tuts an der Baye­ri­schen Lan­des­an­stalt für Land­wirt­schaft (LfL) erhal­ten, eine Auf­wer­tung für die Ernäh­rung in Bay­ern. Durch die Reor­ga­ni­sa­ti­on tra­gen wir die­sen Ver­än­de­run­gen Rech­nung und arbei­ten noch stär­ker mit der Land­wirt­schaft zusam­men, vom Acker bis zum Tel­ler“, sagt Chri­sti­ne Röger Lei­te­rin des KErn.

Kom­pe­ten­te Neu­zu­gän­ge auf Führungsebene

Seit 1. Novem­ber 2023 ver­stärkt Dr. Ste­phan Lück als Bereichs­lei­tung Ernäh­rungs­bil­dung & Gemein­schafts­ver­pfle­gung das Füh­rungs­team des KErn. Der pro­mo­vier­te Ernäh­rungs­wis­sen­schaft­ler und Lebens­mit­tel­tech­no­lo­ge lei­te­te zuvor die Hotel­fach­schu­le HGS Rhein­land und beriet nam­haf­te Unter­neh­men bezüg­lich der Umset­zung nach­hal­ti­ger und gesund­heits­för­der­li­cher Gemeinschaftsverpflegungskonzepte.

Eben­falls zum Novem­ber star­te­te Sil­ke Weiß in der neu­ge­schaf­fe­nen Posi­ti­on der Bereichs­lei­tung Kom­mu­ni­ka­ti­on. Die Kom­mu­ni­ka­ti­ons­wis­sen­schaft­le­rin ist seit über 15 Jah­ren in der Pres­se- und Öffent­lich­keits­ar­beit tätig. Sie war zuletzt als Unit-Lei­te­rin bei der renom­mier­ten PR- und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­agen­tur Engel & Zim­mer­mann tätig und betreu­te dort nam­haf­te Kun­den aus der Lebens­mit­tel­bran­che in der inter­nen wie exter­nen Kom­mu­ni­ka­ti­on. Sil­ke Weiß ist zudem stell­ver­tre­ten­de Lei­te­rin Kom­mu­ni­ka­ti­on der LfL und ver­tritt Rai­ner Win­ter, der gesamt­ver­ant­wort­lich für die Kom­mu­ni­ka­ti­on der LfL ist.

Zum 15. Janu­ar die­ses Jah­res wech­sel­te Seba­sti­an Wolf­rum als Bereichs­lei­ter Ernäh­rungs­wirt­schaft & Genuss ans KErn nach Kulm­bach. Wolf­rum ist seit 2018 an der Hoch­schu­le Wei­hen­ste­phan-Tries­dorf (HSWT) als Lehr­be­auf­trag­ter beschäf­tigt und befass­te sich in sei­ner jüng­sten Posi­ti­on am Insti­tut für Agrar­öko­lo­gie und Bio­lo­gi­schen Land­bau als Arbeits­grup­pen­lei­ter mit dem The­ma Boden-Pflanzen-Interaktion.

Bün­de­lung der Kom­pe­ten­zen und inter­dis­zi­pli­nä­re Vernetzung

Das KErn ist fort­an in sechs the­ma­ti­sche Berei­che geglie­dert: Ernäh­rungs­bil­dung & Gemein­schafts­ver­pfle­gung, Ernäh­rungs­wirt­schaft & Genuss, Ernäh­rungs­wis­sen & Inno­va­ti­on, Kom­mu­ni­ka­ti­on, die Ver­wal­tungs­in­sel sowie den Clu­ster Ernäh­rung. Inner­halb der Berei­che bün­deln the­men­be­zo­ge­ne Arbeits­grup­pen sowie inter­dis­zi­pli­nä­re Kom­pe­tenz­teams das Know-how. Die neu geschaf­fe­ne Ver­wal­tungs­in­sel am KErn sichert ver­wal­tungs­ge­mä­ßes Han­deln in den Berei­chen Beschaf­fun­gen, Lie­gen­schaf­ten, Per­so­nal und Haushalt.

Das KErn-Füh­rungs­team

Gelei­tet wird das KErn seit Okto­ber 2022 von Chri­sti­ne Röger. Die Ernäh­rungs­wis­sen­schaft­le­rin und PR-Fach­wir­tin war bereits seit 2011 am KErn als Bereichs­lei­tung Wis­sen­schaft tätig. Ihre brei­te The­men­ex­per­ti­se reicht von Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und Nach­hal­tig­keit bis hin zu Kom­mu­ni­ka­ti­on und digi­ta­len Medi­en. Neben den drei neu­en Bereichs­lei­tern Dr. Ste­phan Lück, Sil­ke Weiß und Seba­sti­an Wolf­rum zählt wei­ter­hin Dr. Mar­tin Kuss­mann zur Füh­rungs­rie­ge des Insti­tuts. Der pro­mo­vier­te Bio­che­mi­ker ist seit Janu­ar 2023 am KErn tätig und ver­fügt über umfas­sen­de inter­na­tio­na­le Exper­ti­se in Aka­de­mie, Indu­strie und Start-ups. So hat­te er bereits Pro­fes­su­ren für System­bio­lo­gie und Ernäh­rung in Neu­see­land, Däne­mark und der Schweiz inne und war als For­schungs­lei­ter bei Nest­lé S.A. in Lau­sanne, Nuri­tas Ltd. in Dub­lin sowie am Dia­be­tes Cen­ter Ber­ne beschäftigt.

Über das KErn

Das Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) bün­delt das Wis­sen rund um Ernäh­rung in Bay­ern und berei­tet gesell­schaft­lich rele­van­te Ernäh­rungs­the­men für ver­schie­de­ne Ziel­grup­pen auf. Das Insti­tut för­dert einen wis­sens­ba­sier­ten und inter­dis­zi­pli­nä­ren Aus­tausch zwi­schen den Berei­chen For­schung, Ernährungswirtschaft/​Produktion und Ernäh­rungs­bil­dung. Zudem treibt das KErn mit ver­schie­de­nen Pro­jek­ten und Ver­an­stal­tun­gen Inno­va­tio­nen im Bereich der Ernäh­rung vor­an. Auf­ga­be des KErn ist es, einen gesund­heits­för­der­li­chen und nach­hal­ti­gen Lebens­stil mit Genuss und regio­na­ler Prä­gung zu för­dern. Das KErn ist ange­glie­dert an die Baye­ri­sche Lan­des­an­stalt für Land­wirt­schaft (LfL) im Res­sort des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft, For­sten und Tou­ris­mus (StM­ELF) und an zwei Stand­or­ten behei­ma­tet: Kulm­bach und Frei­sing-Wei­hen­ste­phan. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter: https://​www​.KErn​.bay​ern​.de