NEU­ER FLY­ER ERLEICH­TERT SUCHE NACH PAS­SEN­DEN BETREUUNGSMÖGLICHKEITEN

Die Stabs­stel­le Demo­gra­fie, Bil­dung und Fami­lie hat in enger Zusam­men­ar­beit mit dem Amt für Jugend und Fami­lie einen neu­en Infor­ma­ti­ons­fly­er zur Kin­der­be­treu­ung in Coburg auf­ge­legt. Der Fly­er rich­tet sich an Eltern und Erzie­hungs­be­rech­tig­te, die auf der Suche nach pas­sen­den Betreu­ungs­mög­lich­kei­ten für ihre Kin­der sind.

Die Bedeu­tung der Kin­der­be­treu­ung als ent­schei­den­der Stand­ort­fak­tor wird dabei von 3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin beson­ders her­vor­ge­ho­ben. In Anbe­tracht der heu­ti­gen Anfor­de­run­gen an Fami­li­en und Berufs­tä­ti­ge gewin­ne die Ver­füg­bar­keit von qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Kin­der­be­treu­ungs­ein­rich­tun­gen zuneh­mend an Bedeutung.

3. Bür­ger­mei­ster Can Aydin betont: „Eine umfas­sen­de Kin­der­be­treu­ungs­in­fra­struk­tur ist nicht nur ein ent­schei­den­der Bau­stein für die indi­vi­du­el­le Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf, son­dern auch ein har­ter Stand­ort­fak­tor für unse­re Stadt. Coburg legt gro­ßen Wert dar­auf, Fami­li­en best­mög­li­che Bedin­gun­gen zu bie­ten, um Beruf und Fami­lie erfolg­reich mit­ein­an­der zu vereinbaren.“

Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin der Stabs­stel­le Demo­gra­fie, Bil­dung und Fami­lie, fügt hin­zu: „Die Zusam­men­ar­beit mit dem Amt für Jugend und Fami­lie ermög­licht es uns, eine umfas­sen­de und aktu­el­le Über­sicht über die vor­han­de­nen Kin­der­be­treu­ungs­mög­lich­kei­ten in Coburg zu prä­sen­tie­ren. Unser Ziel ist es, Eltern bei der Suche nach pas­sen­den Betreu­ungs­an­ge­bo­ten best­mög­lich zu unterstützen.“

Der neu auf­ge­leg­te Fly­er bie­tet detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zu Kin­der­gär­ten, Kin­der­ta­ges­stät­ten, Hor­ten und wei­te­ren Betreu­ungs­ein­rich­tun­gen in Coburg. Die Bro­schü­re ist ab sofort kosten­frei im Kin­der- und Fami­li­en­bü­ro, im Amt für Jugend und Fami­lie sowie der Kita-Bör­se auf www​.coburg​.de erhält­lich.

Die Stadt Coburg lädt alle inter­es­sier­ten Bürger*innen dazu ein, den neu­en Fly­er zu nut­zen und von den viel­fäl­ti­gen Betreu­ungs­mög­lich­kei­ten in unse­rer Stadt zu profitieren.