Gestern fand im Job­cen­ter Land­kreis Lich­ten­fels im Rah­men der bun­des­wei­ten Initia­ti­ve für Geflüch­te­te Job­tur­bo ein Bewer­ber­tag statt. Gut 40 Inter­es­sier­te kamen. Ein Groß­teil von ihnen waren Ukrai­ner, vie­le bereits mit abge­schlos­se­nem Deutsch­kurs. Dabei waren Per­so­nen mit Sprach­kennt­nis­sen von A2 bis B2 ver­tre­ten. Neu war, dass zu den sonst übli­chen ange­bo­te­nen Gesprä­chen mit Betreu­ern des Job­cen­ters dies­mal Exper­ten des Arbeit­ge­ber­ser­vice kamen, die im engen Kon­takt mit den Fir­men der Regi­on ste­hen. Die Job­wall mit über 50 neu­en frei­en Stel­len­an­ge­bo­ten aus sämt­li­chen Berufs­be­rei­chen der Regi­on erweck­te reges Inter­es­se. Mit an Bord war auch ein Per­so­nal­dienst­lei­ster, so dass die Bewer­ber die direk­te Gele­gen­heit für ein Vor­stell­ge­spräch hat­ten und nutzten.

Auch Micha­el Mel­ber, der Geschäfts­füh­rer des Job­cen­ters Land­kreis Lich­ten­fels über­nahm per­sön­lich die Betreu­ung und Bera­tung der Geflüch­te­ten: „Wir haben einen neu­en Ansatz gefun­den, wie wir noch effek­ti­ver die Geflüch­te­ten in Beschäf­ti­gung brin­gen kön­nen. Die Sym­bio­se, das gemein­sa­me Hand in Hand von Job­cen­ter (wir ken­nen unse­re Kun­den), Arbeit­ge­ber­ser­vice (kennt die Betrie­be) und Arbeit­ge­bern war heu­te ein vol­ler Erfolg. Es wur­den bereits erste Pro­be­ar­bei­ten, Vor­stell­ge­sprä­che in Betrie­ben tele­fo­nisch ver­ein­bart und Job­an­ge­bo­te den Bewer­bern mit­ge­ge­ben. Gera­de die Zeit­ar­beit ist da oft auch ein guter erster Ein­stieg. Denn der Zeit­punkt kurz nach dem Sprach­kurs ist ide­al, um erste beruf­li­che Erfah­run­gen zu sam­meln und dabei die Deutsch­kennt­nis­se zu ver­tie­fen. Den Bewer­ber­tag für Geflüch­te­te ver­ste­hen wir als Zusatz­an­ge­bot neben dem bereits ver­gleich­ba­ren eta­blier­ten „Bewer­ber­ca­fe“ für all unse­re wei­te­ren Kunden.“

Eine der Besu­che­rin­nen an die­sem Tag war die Ukrai­ne­rin Olha Kutu­zo­va, die kurz nach Kriegs­be­ginn nach Lich­ten­fels kam und eine Voll­zeit­stel­le im kauf­män­ni­schen Bereich, Kun­den­be­ra­tung, als Pro­jekt­as­si­sten­tin oder Mar­ke­ting­fach­kraft sucht. Sie spricht sehr gut Deutsch (steht kurz vor der C1 Prü­fung) und Eng­lisch. In ihrer Hei­mat arbei­te­te die Aka­de­mi­ke­rin über zwan­zig Jah­re im Marketingbereich.

Arbeit­ge­ber, die Inter­es­se haben, sie ein­zu­stel­len, erhal­ten ger­ne wei­te­re Infor­ma­tio­nen direkt von Simon Nei­di­ger vom Arbeit­ge­ber­ser­vice Lich­ten­fels (09571) 763 36