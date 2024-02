Wegen Arbei­ten am Glas­fa­ser- und Strom­netz der Stadt­wer­ke kann es ab 14. Febru­ar zu Ein­schrän­kun­gen kommen

Vom 14. Febru­ar bis 25. April ver­le­gen die Stadt­wer­ke Bam­berg in der Austra­ße in zwei Bau­ab­schnit­ten Glas­fa­ser­lei­tun­gen und erneu­ern das Strom­netz. Der Zugang zu den Gebäu­den ist jeder­zeit gewähr­lei­stet, der Liefer‑, Fuß- und Rad­ver­kehr kann wei­ter­hin passieren.

Im ersten Bau­ab­schnitt, der bis cir­ca 15. März dau­ert, wird im Geh­weg­be­reich ent­lang der Gebäu­de an der öst­li­chen Sei­te der Austra­ße (zwi­schen Licht & Design und Café Mül­ler) ein Gra­ben erstellt. Durch die Ein­engung der Fahr­bahn sind die Son­der­nut­zungs- bzw. Frei­schank­flä­chen auch auf der gegen­über­lie­gen­den Sei­te nicht nutz­bar. Die Ein­fahrt von der Austra­ße in die Fisch­stra­ße ist wäh­rend die­ses Bau­ab­schnitts nicht mög­lich. Zu Fuß und per Rad ist die Austra­ße jeder­zeit passierbar.

Im zwei­ten Bau­ab­schnitt wan­dert die Bau­maß­nah­me punk­tu­ell von der Austra­ße 25 bis zur Men­sa der Uni­ver­si­tät (Austra­ße 37). Hier kommt es tage­wei­se zu Ein­schrän­kun­gen im Umfeld der jewei­li­gen Bau­gru­be. Die Gebäu­de sind jeder­zeit erreich­bar, der Liefer‑, Fuß- und Rad­ver­kehr kann wei­ter­hin pas­sie­ren. Vor­über­ge­hend wird es im jeweils aktu­el­len Bau­stel­len­be­reich und auf der gegen­über­lie­gen­den Stra­ßen­sei­te zu Ein­schrän­kun­gen bei den Son­der­nut­zungs-/Frei­schank­flä­chen geben. Ende der Maß­nah­me ist vor­aus­sicht­lich der 25. April.