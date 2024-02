Im Land­kreis Bay­reuth gibt es seit Jah­res­be­ginn ein neu­es Bera­tungs­an­ge­bot für Kin­der, Jugend­li­che und jun­ge Erwach­se­ne mit (dro­hen­der) gei­sti­ger, kör­per­li­cher und/​oder see­li­scher Behin­de­rung: den Verfahrenslotsen.

Jörn Sum­fleth beklei­det die­ses Amt und hilft Betrof­fe­nen wie auch Ange­hö­ri­gen unter ande­rem bei fol­gen­den Fragen:

Wel­che Mög­lich­kei­ten der Unter­stüt­zung gibt es?

Wer ist für mich zuständig?

Wel­che Lei­stun­gen kann ich beantragen?

Wo und wie kann ich die­se Lei­stun­gen beantragen?

Wel­che Unter­la­gen brau­che ich für mei­nen Antrag?

Die Bera­tung kann auf unter­schied­lich­sten Wegen – bei­spiels­wei­se per­sön­lich, tele­fo­nisch oder per Mail – erfol­gen. Auf Wunsch kön­nen Bera­tun­gen auch in den eige­nen vier Wän­den und im Bei­sein einer Ver­trau­ens­per­son stattfinden.

„Ich möch­te allen Betrof­fe­nen und deren Ange­hö­ri­gen ein nied­rig­schwel­li­ges Bera­tungs- und Ser­vice­an­ge­bot machen. Oft ver­lie­ren sich betrof­fe­ne Fami­li­en im Büro­kra­tie-Dschun­gel, weil sie nicht wis­sen, wen sie bei wel­chem Anlie­gen gezielt anspre­chen kön­nen. Hier will ich künf­tig Abhil­fe schaf­fen“, sagt Sum­fleth, des­sen Stel­le auf vier Jah­re befri­stet ist.

Der Ver­fah­rens­lot­se hat das Ziel, den jun­gen Men­schen mit Behin­de­rung den Zugang zu Lei­stun­gen zur Teil­ha­be an Bil­dung, am Arbeits­le­ben und am sozia­len Leben zu erleich­tern. Dar­über hin­aus kön­nen auch Lei­stun­gen der medi­zi­ni­schen Reha­bi­li­ta­ti­on eine Rol­le spie­len. Die Bera­tung ist dabei frei­wil­lig, unab­hän­gig, ver­trau­lich und kostenlos.

Mehr Infos zum Bera­tungs­lot­sen gibt es auch auf der Land­kreis-Web­sei­te: https://​www​.land​kreis​-bay​reuth​.de/​b​u​e​r​g​e​r​-​s​e​r​v​i​c​e​/​j​u​g​e​n​d​-​u​n​d​f​a​m​i​l​i​e​/​v​e​r​f​a​h​r​e​n​s​l​o​t​se/

Kon­takt­da­ten: