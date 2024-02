Ein mit Span­nung erwar­te­tes Fina­le krön­te gestern Abend den 5‑Eu­ro-Busi­ness Wett­be­werb im Tagungs­zen­trum Bay­reuth. Elf Gründer*innenteams prä­sen­tier­ten auf der Abschluss­ver­an­stal­tung ihre Geschäfts­ideen. Den Sieg sicher­te sich das Team FITnSA­VE, gefolgt vom Team Watt­ma­cher. Bron­ze ging an das Team easy­Bed­ding. Ins­ge­samt wur­den Prei­se im Gesamt­wert von 2.250 Euro vergeben.

Das Team FITnSA­VE erhielt die Gold­me­dail­le für die Ent­wick­lung eines Gut­schein­hefts, das einen Impuls für einen gesun­den Lebens­stil setzt. Durch das Heft erhal­ten Nutzer:innen Zugang zu regio­na­len Ange­bo­ten im Bereich Ernäh­rung und Sport in Bay­reuth. Die Jury war nicht nur vom beein­drucken­den Geschäfts­er­geb­nis begei­stert, son­dern eben­falls von der über­zeu­gen­den Prä­sen­ta­ti­on. Zusätz­lich inve­stier­te das Team viel Zeit und Enga­ge­ment in sei­ne Medi­en­ar­beit und wur­de daher ver­dient mit dem Medi­en­preis für sei­ne Lei­stun­gen ausgezeichnet.

Den zwei­ten Platz sicher­te sich das Team Watt­ma­cher, das mit sei­nem Start-up einen sport­li­chen und gesun­den Lebens­stil för­dern möch­te. Das Team ent­wickel­te eine ver­packungs­ar­me Müs­li­rie­gel-Back­mi­schung, die mit 70 Cent pro Rie­gel nicht nur preis­gün­sti­ger als her­kömm­li­che Rie­gel ist, son­dern auch die Her­stel­lung vega­ner Rie­gel nach indi­vi­du­el­len Vor­lie­ben ermöglicht.

Über den drit­ten Platz durf­te sich das Team easy­Bed­ding freu­en. Mit ihrer Geschäfts­idee möch­ten die Stu­den­ten das Bet­ten­be­zie­hen ver­ein­fa­chen und gleich­zei­tig so ele­gant und nach­hal­tig wie mög­lich gestal­ten. Das Beson­de­re an ihrem Bett­be­zug: Er ist mit drei­sei­ti­gen Reiß­ver­schlüs­sen und Schlau­fen zur Befe­sti­gung der Bett­decke ausgestattet.

In die­sem Jahr wur­de das erste Mal der Nach­hal­tig­keits­preis ver­ge­ben. Der Preis soll die Teams anre­gen, die­sen The­men­be­reich in ihre Geschäfts­stra­te­gien zu inte­grie­ren. Erst­ma­li­ger Gewin­ner des Nach­hal­tig­keits­prei­ses in Bay­reuth ist das Team GTG, die mit ihren Ansät­zen das gesell­schaft­li­che Gemein­wohl stär­ken möchten.

Bert­ram Bros­sardt, Haupt­ge­schäfts­füh­rer der baye­ri­schen Metall- und Elek­tro­ar­beit­ge­ber­ver­bän­de bay­me vbm betont: „Damit unse­re Unter­neh­men auch in Zukunft wett­be­werbs­fä­hig blei­ben, sind sie auf moti­vier­ten Fach­kräf­te­nach­wuchs mit Inno­va­ti­ons­geist ange­wie­sen. Mit dem Grün­dungs­wett­be­werb 5‑Eu­ro-Busi­ness und dem erst­ma­lig ver­ge­be­nen Nach­hal­tig­keits­preis ermu­ti­gen wir jun­ge Men­schen, unter­neh­me­ri­sche Ideen zu ent­wickeln und set­zen gleich­zei­tig auf Nach­hal­tig­keit als trei­ben­de Kraft. Der Nach­hal­tig­keits­preis ist eine Aner­ken­nung für Pro­jek­te, die wirt­schaft­li­chen Erfolg mit einem Mehr­wert für Gesell­schaft und Umwelt ver­knüp­fen. So gestal­ten wir gemein­sam einen zukunfts­fä­hi­gen Wirt­schafts­stand­ort Bayern.“

Micha­el Möt­ter, stell­ver­tre­ten­der Geschäfts­füh­rer des Bil­dungs­werks der Baye­ri­schen Wirt­schaft e. V., beton­te: „Unser Wett­be­werb ist beson­ders, weil er Stu­die­ren­de aller Fach­rich­tun­gen anspricht. Ich bin immer wie­der begei­stert, mit wel­cher Lei­den­schaft und wel­chem Durch­set­zungs­ver­mö­gen die Geschäfts­ideen in der Kür­ze der Zeit umge­setzt wer­den. Herz­li­chen Glück­wunsch an alle Teams für ihre Leistung!“

Hin­ter­grund

Auch im Win­ter­se­me­ster 2023/24 ermög­lich­te der 5‑Eu­ro-Busi­ness Wett­be­werb Stu­die­ren­den aller Fach­rich­tun­gen an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth, ihre unter­neh­me­ri­schen Fähig­kei­ten pra­xis­nah zu testen. Inner­halb von acht Wochen ent­wickel­ten die Teams ihre eige­nen Geschäfts­ideen und setz­ten die­se mit einem sym­bo­li­schen Start­ka­pi­tal von fünf Euro in der Pra­xis um. In die­sem Jahr wur­den die Teams von Busi­ness Men­tors der Neu­roF­or­ge GmbH & Co. KG, IF​.DIGI​TAL GmbH, HWK Ober­fran­ken, Gedikom GmbH, Emer­go Enter­tain­ment, IRE­KS GmbH, AVS GmbH, BAUR Ver­sand GmbH & Co​.KG, Spar­kas­se Bay­reuth, Braun Mul­ti­me­dia – Agen­tur für Audio und Video­pro­duk­ti­on, Group XS Solu­ti­ons GmbH, Per­so­net e.V., TMT GmbH & Co. KG, nAIxt Tech­no­lo­gies GmbH unterstützt.

Pro­jekt­trä­ger und Förderer

5‑Eu­ro-Busi­ness ist ein Pro­jekt des Bil­dungs­werks der Baye­ri­schen Wirt­schaft e.V. (bbw). Regio­na­ler Ver­an­stal­ter ist die Uni­ver­si­tät Bay­reuth und das Betriebs­wirt­schaft­li­che For­schungs­zen­trum für Fra­gen der Mit­tel­stän­di­schen Wirt­schaft e. V. an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. Haupt­för­de­rer des Pro­jekts sind die baye­ri­schen Metall- und Elek­tro- Arbeit­ge­ber­ver­bän­de bay­me vbm.

