Im Zeit­raum vom 26. Febru­ar bis 1. März 2024 und vom 8. bis 19. April 2024 sind Anmel­dun­gen für die vier­stu­fi­ge Wirt­schafts­schu­le von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Sekre­ta­ri­at der Schu­le mög­lich. Für die 7. Jahr­gangs­stu­fe kön­nen sich alle inter­es­sier­ten Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Mit­tel­schu­len, Real­schu­len oder Gym­na­si­en anmel­den, die einen mitt­le­ren Bil­dungs­ab­schluss anstre­ben. Als vor­be­rei­ten­des Ange­bot ist zusätz­lich der Ein­tritt in die 6. Jahr­gangs­stu­fe mög­lich. Für die Anmel­dung wer­den das aktu­el­le Zwi­schen­zeug­nis, die Geburts­ur­kun­de und ggf. der Sor­ge­rechts­nach­weis benötigt.

Für inter­es­sier­te Eltern und Schü­ler fin­det am 20. Febru­ar ab 19:00 Uhr ein Info-Abend an der Staat­li­chen Wirt­schafts­schu­le in Cor­ten­dorf statt.