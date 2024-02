Arbeits­be­such im „Raum­schiff“ Erlangen

Noch kei­ne vier Wochen ist es her, seit Ober­bür­ger­mei­ster Ihor Saposch­ko aus der ukrai­ni­schen Soli­dar­part­ner­stadt Bro­wa­ry das Klär­werk in Erlan­gen besuch­te und es in sei­ner Begei­ste­rung über des­sen tech­ni­schen Stand ein „Raum­schiff“ nann­te. Und schon ist ver­gan­ge­nen Sonn­tag aus der ukrai­ni­schen Soli­dar­part­ner­stadt eine vier­köp­fi­ge Fach­de­le­ga­ti­on unter Lei­tung von Stadt­rat Was­si­lij Dow­gan ein­ge­trof­fen, um sich noch bis Don­ners­tag erklä­ren zu las­sen, wie in der Huge­not­ten­stadt das Abwas­ser vom kom­mu­na­len Eigen­be­trieb Ent­wäs­se­rung behan­delt und die Bevöl­ke­rung von den Stadt­wer­ken mit Trink­was­ser ver­sorgt wird. Bei­des The­men in Zei­ten des Über­le­bens, wo die rus­si­sche Armee gezielt die zivi­le Infra­struk­tur der Ukrai­ne zu zer­stö­ren ver­sucht. Und eine Fra­ge, wo sich die Part­ner­schaft Erlan­gen-Bro­wa­ry als soli­da­risch beweist.

Das Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt orga­ni­siert das Pro­gramm für die Fach­de­le­ga­ti­on und betreut die Gäste.

Jupa trifft sich zu erster Sit­zung 2024

Zu sei­ner ersten öffent­li­chen Sit­zung in die­sem Jahr trifft sich das Jugend­par­la­ment (Jupa) am Mon­tag, 19. Febru­ar, um 18:00 Uhr im Rat­haus (1. OG, Kon­fe­renz­raum 117). Auf der Tages­ord­nung ste­hen die Vor­stel­lung des Kreis­vor­stands der Baye­ri­schen Sport­ju­gend, die Vor­stel­lung des Bereichs Städ­te­part­ner­schaf­ten und Inter­na­tio­na­le Bezie­hun­gen im Bür­ger­mei­ster- und Pres­se­amt der Stadt sowie ein gemein­sa­mer Antrag mit dem Senio­ren­bei­rat zum Auf­tra­gen von Boden­mar­kie­run­gen für mehr gegen­sei­ti­ge Rück­sicht­nah­me unter Rad­fah­rern, Fuß­gän­gern und Men­schen mit Kinderwagen.

Neu­er Ter­min: vhs-Lesung mit Luna Al-Mousli

Wegen des Bahn­streiks muss­te die Ver­an­stal­tung im Janu­ar aus­fal­len: Nun kommt Luna Al-Mousli am Mitt­woch, 21. Febru­ar, um 19:30 Uhr in den vhs club INTER­NA­TIO­NAL (Fried­rich­stra­ße 17). Die aus Syri­en stam­men­de Autorin liest aus ihrem Roman „Um mich her­um Geschich­ten“, in dem es um per­sön­li­che Kind­heits­er­in­ne­run­gen geht. Wenn sich Luna Al-Mousli ihre jun­gen Jah­re inmit­ten ihrer Groß­fa­mi­lie im syri­schen Damas­kus vor­stellt, dann läuft sie in Gedan­ken die Woh­nun­gen der Groß­el­tern, Tan­ten und Onkel ab. Vie­le Details haben sich in ihr Gedächt­nis gebrannt. Geräu­sche, Gerü­che und Gegen­stän­de. Klei­ne Schät­ze und bedeu­tungs­vol­le Din­ge – auf den ersten Blick nicht immer als sol­che zu erken­nen. Doch nicht aus der Per­spek­ti­ve der Betrach­te­rin, son­dern aus der Per­spek­ti­ve der Gegen­stän­de ent­wickelt sich der Roman. „Al-Mousli erzählt so leben­dig, so bewe­gend, so nah an den Men­schen, dass sie den Leser tief in den syri­schen All­tag ein­tau­chen lässt,“ schrieb das „Sonn­tags­blatt“. Die Autorin (Jahr­gang 1990) wuchs in Damas­kus auf und arbei­tet heu­te als Autorin, Gra­fik­de­si­gne­rin und Illu­stra­to­rin in Wien.

Autorin­nen­le­sung mit Ange­li­ka Gaufer: „Auf­ge­stie­gen Abgefahren“

Job ver­lo­ren, abge­fah­ren! 8.400 km solo auf dem Fahr­rad, an der Atlan­tik­kü­ste ent­lang, für einen Som­mer. Die Bam­ber­ger Autorin Ange­li­ka Gaufer ist vom Süden Por­tu­gals ans Nord­kap Nor­we­gens gera­delt und hat die Fül­le an Erleb­nis­sen im Anschluss in ein Buch gegos­sen. Am Don­ners­tag, 22. Febru­ar, ist sie um 19:00 Uhr zu Gast in der Stadt­bi­blio­thek (Markt­platz 1). Der Ein­tritt ist kostenfrei.

„Sit­zen Sie ganz bequem, stei­gen Sie mit auf und hören Sie eine Kost­pro­be aus Begeg­nun­gen, kuli­na­ri­schen Erleb­nis­sen, Natur­e­in­drücken, Wis­sens­wer­tem und per­sön­li­chem Erle­ben“, heißt es in der Ankün­di­gung. Ein paar gran­dio­se Bil­der sind wie im Buch auch bei der Lesung im Gepäck.

Fich­te­stra­ße gesperrt, Ein­schrän­kun­gen am Lorlebergplatz

Ab Mon­tag, 19. Febru­ar, kommt es durch Sper­run­gen am Lor­le­berg­platz (öst­li­cher Bereich) zu Ein­schrän­kun­gen im Kfz-Ver­kehr. Außer­dem ist die Fich­te­stra­ße gesperrt. Dar­über infor­mier­te das städ­ti­sche Refe­rat für Pla­nen und Bau­en. Bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 19. April, dau­ern die Arbei­ten der Erlan­ger Stadt­wer­ke an der Fernwärmeleitung.

Amphi­bi­en wan­dern wie­der: Am Lobers­berg nachts gesperrt

Wenn die Tage wie­der län­ger wer­den und mil­de­re Tem­pe­ra­tu­ren herr­schen, kommt die Krö­ten­wan­de­rung wie­der in Gang. Die hei­mi­schen Amphi­bi­en kön­nen es nicht mehr erwar­ten, zu den Feucht­bio­to­pen zurück­zu­wan­dern. Beson­ders vie­le Amphi­bi­en wan­dern rund um Steu­dach und zwi­schen den Stadt­tei­len Neu­ses und Steu­dach im Frau­en­au­ra­cher „Klo­ster­holz“. Dar­über infor­miert jetzt das städ­ti­sche Amt für Umwelt­schutz und Energiefragen.

Die Stra­ße Am Lobers­berg, die aktu­ell wegen der Bau­maß­nah­men an der Auto­bahn A3 gesperrt ist, wird von Frei­tag, 16. Febru­ar, bis vor­aus­sicht­lich Diens­tag, 30. April, auch nachts (19:00 bis 6:00 Uhr) gesperrt und kann dann auch nicht von Fuß­gän­gern und Rad­fah­rern genutzt werden.

Durch die all­jähr­li­che Stra­ßen­sper­rung zur Abend- und Nacht­zeit konn­ten in den letz­ten Jah­ren eine Viel­zahl vom Aus­ster­ben bedroh­ter Amphi­bi­en („Rote Liste-Arten“) geret­tet wer­den. Des­halb wird auch in die­sem Jahr der Orts­ver­bin­dungs­weg Am Lobers­berg zwi­schen der Auto­bahn-Rast­an­la­ge und der Nord­um­ge­hungs­stra­ße Her­zo­gen­au­rach in den Nacht­stun­den von 19:00 Uhr bis 6:00 Uhr für die Durch­fahrt gesperrt.