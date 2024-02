Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Ket­ten­re­ak­ti­on – 89-Jäh­ri­ger Auto­fah­rer ver­ur­sacht Ver­kehrs­un­fall mit zwei Ver­letz­ten Fußgängern

BAD RODACH, LAND­KREIS COBURG. Zu einem Ver­kehrs­un­fall der eher unge­wöhn­li­chen Art wur­den Cobur­ger Poli­zi­sten am Diens­tag­mor­gen zum Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in Bad Rodach gerufen.

Ein 89-jäh­ri­ger Rent­ner ver­lor am Diens­tag um 11:10 Uhr auf dem Park­platz in der Hild­burg­häu­ser Stra­ße beim Ein­par­ken die Kon­trol­le über sein Fahr­zeug und fuhr mit sei­nem Mer­ce­des gegen einen gepark­ten Sko­da. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de der ste­hen­de Sko­da gegen eine Über­da­chung von Ein­kaufs­wa­gen gescho­ben. Durch den Anstoß des Fahr­zeugs an dem Ein­kaufs­wa­gen­häus­chen lösten sich die dar­in unter­ge­stell­ten Ein­kaufs­wa­gen und roll­ten aus der Über­da­chung. Vor dem Ein­kaufs­wa­gen­un­ter­stand lie­fen zum Unfall­zeit­punkt ein 66-Jäh­ri­ger sowie des­sen 67-Jäh­ri­ge Ehe­frau. Die­se wur­den durch die rol­len­den Ein­kaufs­wa­gen getrof­fen und dabei leicht ver­letzt. Das Auto des Unfall­ver­ur­sa­chers sowie der gepark­te Sko­da waren stark beschä­digt und nicht mehr fahr­fä­hig. Eben­so wur­de das Ein­kaufs­wa­gen­häus­chen mas­siv beschä­digt. Nach ersten Schät­zun­gen der Beam­ten liegt der Sach­scha­den bei min­de­stens 20.000 Euro.

Die Cobur­ger Poli­zi­sten ermit­teln nun gegen den Rent­ner wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie einem Ver­stoß nach der Straßenverkehrsordnung.

Ein­bre­cher in Lager­hal­le flüch­ten ohne Beute

LAU­TER­TAL, UNTER­LAU­TER, LKR. COBURG. Am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ver­such­ten Unbe­kann­te in die Lager­hal­le einer Fir­ma in der Lau­t­er­stra­ße zu gelan­gen. Im Inne­ren des Gebäu­des wur­den die Die­be nach dem Auf­bruch aller­dings nicht fündig.

Die Unbe­kann­ten hebel­ten ein Fen­ster der Lager­hal­le auf und gelang­ten so in das Inne­re. Nach aktu­el­lem Kennt­nis­stand lager­te die Fir­ma in der Hal­le aus­schließ­lich Roh­ma­te­ri­al für die Pro­duk­ti­on die auf Palet­ten gela­gert war. Nach Prü­fung des Waren­be­stands wur­de dort offen­sicht­lich nichts ent­wen­det. Die Beam­ten führ­ten vor Ort eine Spu­ren­si­che­rung durch und ermit­teln nun gegen Unbe­kannt wegen eines beson­ders schwe­ren Falls des Dieb­stahls. Den Sach­scha­den schät­zen die Beam­ten auf 500 Euro.

Wer am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de im Bereich der Fir­ma in der Lau­t­er­stra­ße ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge wahr­ge­nom­men hat, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 an die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on zu wenden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Play­sta­ti­on nicht erhalten

Küps: Gegen einen 17-jäh­ri­gen Mann aus dem Bereich Küps lau­fen aktu­ell Ermitt­lun­gen wegen Waren­be­trugs. Der Beschul­dig­te hat­te Anfang Janu­ar eine Play­sta­ti­on über eBay ver­kauft und hier­für 60,– Euro kas­siert. Der Käu­fer stell­te beim Erhalt sei­ner Ware fest, dass die Spiel­kon­so­le defekt und nicht zu gebrau­chen war. Auf­grund des­sen ent­schloss sich der Geschä­dig­te zur Anzeigenerstattung.

Öffent­li­ches WC beschädigt

Kro­nach: Bis­lang unbe­kann­te Van­da­len trie­ben in der Zeit von Sams­tag bis Mon­tag im Park­haus „Rodach­er Stra­ße“ ihr Unwe­sen. Es wur­de fest­ge­stellt, dass die Damen­toi­let­te ver­wü­stet, die Klo­spü­lung her­un­ter­ge­ris­sen und die Kabi­nen­trenn­wand her­aus­ge­tre­ten wur­de. Der hier­bei ent­stan­de­ne Scha­den beläuft sich auf rund 600,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

- Fehl­an­zei­ge -