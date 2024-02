Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Frau „schenkt“ sich eine Rose

BAM­BERG. Eine zivi­le Poli­zei­strei­fe konn­te am Diens­tag­abend vor einem Super­markt am Münch­ner Ring eine 35-Jäh­ri­ge dabei beob­ach­ten, wie sie von einem Ver­kaufs­stand eine Rose nahm und sich vom Markt ent­fern­te, ohne die­se zu bezah­len. Auf Anspra­che gab sie den Dieb­stahl zu. Bei Durch­su­chung ihrer mit­ge­führ­ten Tasche, konn­te wei­te­res Die­bes­gut aus dem Super­markt auf­ge­fun­den werden.

Beim Rück­wärts­fah­ren Rol­ler­fah­re­rin übersehen

BAM­BERG. Diens­tag­mit­tag woll­te eine 60-Jäh­ri­ge mit ihrer Ves­pa in der Dr.-von-Schmitt-Straße nach links in eine Hof­ein­fahrt ein­fah­ren. Dort stand eine 38-Jäh­ri­ge mit ihrem Opel und woll­te aus einer Park­lücke aus­par­ken. Dazu fuhr sie ein Stück zurück und über­sah die abbie­gen­de Rol­ler­fah­re­rin und es kam zum Zusam­men­stoß. Bei dem Sturz zog sich die Ves­pa-Fah­re­rin leich­te Ver­let­zun­gen zu und muss­te zur Behand­lung ins Kli­ni­kum Bam­berg gebracht werden.

Golf in Tief­ga­ra­ge angefahren

BAM­BERG. Am Diens­tag wur­de in der Zeit zwi­schen 6:25 Uhr und 12:30 Uhr ein schwar­zer VW Golf in der Tief­ga­ra­ge des Teguts am Bahn­hof ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher ent­fern­te sich vom Unfall­ort, ohne sich um den Scha­den an der lin­ken Fahr­zeug­sei­te zu küm­mern. Der Sach­scha­den wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Die Poli­zei Bam­berg sucht nun nach Zeu­gen, die etwas beob­ach­ten konn­ten. Die­se wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 zu melden.

Trun­ken­heits­fahr­ten und Dro­gen gefunden

BAM­BERG. Zwei Trun­ken­heits­fahr­ten unter­band die Poli­zei Bam­berg Diens­tag­nacht im Stadt­ge­biet. Ein 53-Jäh­ri­ger wur­de beob­ach­tet, wie er mit 1,64 Pro­mil­le ver­geb­lich ver­such­te, auf sein Fahr­rad zu stei­gen. Ein 69-Jäh­ri­ger woll­te mit 0,64 Pro­mil­le auf sei­nen Rol­ler stei­gen. Auch ihm wur­de die Fahrt unter­sagt. Einem 27-Jäh­ri­gen wur­de die Wei­ter­fahrt mit sei­nem Auto unter­bun­den. Er war mit 0,5 Pro­mil­le unterwegs.

Im Rah­men der Ver­kehrs­kon­trol­len wur­den außer­dem bei zwei Per­so­nen ins­ge­samt 1,49 Gramm Haschisch auf­ge­fun­den und beschlagnahmt.

Nach Pöbe­lei ging der Weg in die Zelle

BAM­BERG. Diens­tag­nacht hat eine Grup­pe von sechs Per­so­nen vor einem Döner­la­den in der Lan­gen Stra­ße einen 24-Jäh­ri­gen bedrängt und pro­vo­ziert. Im Ver­lauf des Dis­puts schlug ein 19-Jäh­ri­ger dem 24-Jäh­ri­gen mit der Faust ins Gesicht. Bei Ein­tref­fen der Poli­zei­strei­fen, hat­ten sich bereits Vier aus der Grup­pe ent­fernt. Genaue Infor­ma­tio­nen zu dem Vor­fall konn­ten vor Ort nicht geklärt wer­den, da alle Betei­lig­ten stark alko­ho­li­siert waren. Die bei­den ange­trof­fe­nen Jugend­li­chen waren äußerst unein­sich­tig und pöbel­ten nach Anzei­gen­auf­nah­me vor Ort wei­ter. Als sie auch noch der Auf­for­de­rung der Poli­zei die Ört­lich­keit zu ver­las­sen, nicht nach­ka­men, wur­den sie mit zur Dienst­stel­le genom­men. Dort durf­ten sie in der Zel­le ihren Rausch ausschlafen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

BREI­TEN­GÜSS­BACH. Ohne zu bezah­len ver­ließ am Diens­tag­abend ein 20-Jäh­ri­ger einen Super­markt im Gewer­be­park. Nach­dem er vom Fili­al­lei­ter ange­spro­chen und ins Büro gebe­ten wur­de, ließ er den Ein­kaufs­wa­gen im Außen­be­reich ste­hen und rann­te weg, wor­auf­hin der Fili­al­lei­ter die Ver­fol­gung auf­nahm. Die ver­stän­dig­ten Poli­zei­be­am­ten konn­ten den flüch­ti­gen Laden­dieb am Indu­strier­ing wider­stands­los fest­neh­men und zur wei­te­ren Sach­be­ar­bei­tung in die Dienst­stel­le ver­brin­gen. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf ca. 146 Euro.

Sach­be­schä­di­gun­gen

BISCH­BERG. Am Mon­tag, ca. 19.00 Uhr, bewarf ein Unbe­kann­ter in der Wei­pelsdor­fer Stra­ße eine Haus­wand mit meh­re­ren Eiern. Der Sach­scha­den beträgt ca. 200 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Tat geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

HALL­STADT. In der Zeit von Mon­tag, 14.00 Uhr, bis Diens­tag, 14.00 Uhr, hat ein Unbe­kann­ter in der Bach­gas­se den rech­ten Außen­spie­gel eines par­ken­den Pkw, Daim­ler-Ben­z/A‑Klas­se, abge­tre­ten. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 150 Euro.

Zeu­gen, die Hin­wei­se zur Sach­be­schä­di­gung geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

BUT­TEN­HEIM. Beim Faschings­um­zug am Diens­tag­nach­mit­tag schoss, von einem Umzugs­wa­gen aus, ein 24-Jäh­ri­ger mit einer selbst gebau­ten Kon­fet­ti­ka­no­ne auf einen vor­bei­fah­ren­den Umzugs­wa­gen. Dabei wur­de die Sei­ten­schei­be des Zug­fahr­zeu­ges, eines Trak­tors, zer­stört. Durch die her­um­flie­gen­den Glas­split­ter wur­de nie­mand ver­letzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 600 Euro.

Zeu­gen­auf­ruf

BUT­TEN­HEIM. Nach dem Faschings­um­zug ist um 17:35 Uhr eine 20-Jäh­ri­ge Frau vom Dach eines schwar­zen Bus­ses her­un­ter­ge­fal­len, wel­cher zuvor am Umzug teil­ge­nom­men hat­te. Hier­durch wur­de sie schwer ver­letzt. Zeu­gen, die den Vor­fall beob­ach­tet haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei Bam­berg-Land unter der Tel.: 0951/9129–310 zu melden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Betrun­ke­ner Brum­mi­fah­rer über­holt in der Bau­stel­le trotz ein­ge­eng­ter Fahr­bahn und ver­ur­sacht Unfall

Hall­stadt. Am Diens­tag­abend fuhr die 42-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Seat auf der A70 durch die Bau­stel­le Hall­stadt auf dem rech­ten Fahr­strei­fen in Rich­tung Bay­reuth. Sie trau­te ihren Augen kaum, als sie dabei plötz­lich trotz der ein­ge­eng­ten Fahr­strei­fen von einem Sat­tel­zug!!! links über­holt wur­de. Die in der Bau­stel­le zuläs­si­ge Geschwin­dig­keit war dem Brum­mi­fah­rer wohl zu lang­sam gewe­sen. Prompt kam es dabei zu einer seit­li­chen Berüh­rung des Seat mit der Sat­tel­zug­ma­schi­ne. Bei­de Betei­lig­ten ver­lie­ßen bei Bam­berg die Auto­bahn und die Geschä­dig­te ver­stän­dig­te die Poli­zei. Bei der Unfall­auf­nah­me roll­ten den Beam­ten eben­falls die Augen, da der 44-jäh­ri­ge Brum­mi­fah­rer sogleich einen deut­lich ange­trun­ke­nen Ein­druck mach­te. Ein frei­wil­li­ger Alko­test zeig­te einen Alko­hol­pe­gel von knapp 1,6 Pro­mil­le in der Atem­luft. Die­se star­ke Alko­ho­li­sie­rung erklärt sicher­lich den kopf­schüt­teln­den Unfall­her­gang, ent­schul­digt ihn aller­dings nicht. Eine Blut­ent­nah­me wur­de durch­ge­führt und der aus­län­di­sche Füh­rer­schein zum Ein­trag eines Sperr­ver­mer­kes für die EU sicher­ge­stellt. Ein Straf­ver­fah­ren wegen Gefähr­dung des Stra­ßen­ver­kehrs ist bereits ein­ge­lei­tet. Die Hal­ter­fir­ma muss­te einen Ersatz­fah­rer schicken, da der Unfall­ver­ur­sa­cher in der EU für län­ge­re Zeit nicht mehr am Lenk­rad sit­zen darf.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Am Faschings­diens­tag unter Dro­gen­ein­fluss Auto gefahren

BAY­REUTH. Beam­te der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bay­reuth been­de­ten die Auto­fahrt eines unter Dro­gen­ein­fluss ste­hen­den Mannes.

Am Nach­mit­tag wur­den bei dem 27-jäh­ri­gen Bay­reu­ther anläss­lich einer Ver­kehrs­kon­trol­le im Stadt­teil Roter Hügel dro­gen­ty­pi­sche Sym­pto­me fest­ge­stellt. Auf Nach­fra­ge zeig­te sich der Mann gestän­dig und gab an, meh­re­re Joints in den Vor­ta­gen kon­su­miert zu haben. Die Fol­ge war eine Blut­ent­nah­me und die Unter­bin­dung der Wei­ter­fahrt durch Sicher­stel­lung der Fahr­zeug­schlüs­sel. Der Fah­rer muss sich zudem wegen Ver­stö­ßen gegen das Betäu­bungs­mit­tel- und Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ver­ant­wor­ten und mit einem ein­mo­na­ti­gem Fahr­ver­bot rech­nen. Die Auto­schlüs­sel sind bei der Poli­zei hin­ter­legt, bis sie von einer fahr­taug­li­chen, berech­tig­ten Per­son abge­holt werden.

Fahr­zeug­brand wegen tech­ni­schem Defekt

BAY­REUTH. In der Huge­not­ten­stra­ße kam es zu einem Brand im Innen­raum eines aus­ge­bau­ten Wohn­mo­bils – die Feu­er­wehr konn­te einen Voll­brand verhindern.

Am gest­ri­gen Diens­tag, 13.02.2024, gegen 9 Uhr, ver­ließ ein 32-Jäh­ri­ger kurz den von ihm genutz­ten VW Craf­ter. Als er zurück­kam, bemerk­te er eine Rauch­ent­wick­lung unter dem Fah­rer­sitz – unmit­tel­bar dar­auf brann­te der Sitz. Die hin­zu­ge­zo­ge­ne Feu­er­wehr lösch­te den Innen­raum, des zum Cam­per aus­ge­bau­ten Fahr­zeugs ab. Die Gesamt­um­stän­de spre­chen für einen tech­ni­schen Defekt – es ent­stand ein Sach­scha­den von meh­re­ren Tau­send Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Land

- Fehl­an­zei­ge -

Ver­kehrs­po­li­zei Bayreuth

Dro­gen im Gepäck

A9 / BAY­REUTH. Bei einer Fahr­zeug­kon­trol­le stie­ßen Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Bay­reuth am Diens­tag­nach­mit­tag auf Mari­hua­na und Haschisch. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Diens­tag, gegen 14.30 Uhr, geriet ein wei­ßer Pas­sat mit Nürn­ber­ger Zulas­sung auf der A9 Rich­tung Mün­chen in das Visier der Poli­zi­sten. Sie stopp­ten den Wagen bei Bay­reuth und über­prüf­ten das Fahr­zeug sowie die Insas­sen. In dem Gepäck des 39-jäh­ri­gen Fah­rers fan­den sie Mari­hua­na im hohen zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich sowie Haschisch im nied­ri­gen zwei­stel­li­gen Gramm­be­reich. Die Beam­ten beschlag­nahm­ten das Rausch­gift und unter­ban­den die Wei­ter­fahrt. Der 39-jäh­ri­ge Deut­sche muss sich nun wegen des Ver­dachts des ille­ga­len Han­dels mit Can­na­bis straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Forch­heim. Ein Mann fuhr Diens­tag­nach­mit­tag mit sei­nem Mer­ce­des auf der Bay­reu­ther Stra­ße. Hier­bei geriet er auf­grund von Sekun­den­schlaf nach links auf die Gegen­fahr­bahn und kol­li­dier­te dort mit einer 53-jäh­ri­gen VW/­Golf-Fah­re­rin. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Bei dem Mer­ce­des-Fah­rer wur­de auf­grund sei­ner unacht­sa­men Fahr­wei­se ein frei­wil­li­ger Alko­hol­test durch­ge­führt, wel­cher einen Wert von 0,18 Pro­mil­le ergab. Da es trotz­dem Zwei­fel an sei­ner Ver­kehrs­tüch­tig­keit gab, wur­de er zur Blut­ent­nah­me in ein nahe­ge­le­ge­nes Kran­ken­haus ver­bracht. Der Sach­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Ein­bruch in Einfamilienhaus

PINZ­BERG, LKR. FORCH­HEIM. Unbe­kann­te Täter ver­schaff­ten sich zwi­schen Mon­tag und Diens­tag Zutritt zu einem Haus in Pinz­berg und stah­len Bar­geld und Wert­ge­gen­stän­de. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg ermit­telt und sucht Zeugen.

Im Zeit­raum von Mon­tag, 8 Uhr, bis Diens­tag, 12 Uhr, stie­gen die Die­be in ein Ein­fa­mi­li­en­haus in der Lin­den­stra­ße in Pinz­berg ein und durch­such­ten die Räum­lich­kei­ten. Sie stah­len Bar­geld und Wert­ge­gen­stän­de im Gesamt­wert einer nied­ri­gen fünf­stel­li­gen Sum­me und flüch­te­ten uner­kannt. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, mel­den sich bit­te unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 bei der Kri­po Bamberg.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter ent­wen­de­te am Diens­tag­vor­mit­tag aus einem Beklei­dungs­ge­schäft in der Kraft­werk­stra­ße ein Paar Schu­he und ver­ließ dann das Geschäft, ohne zu bezah­len. Der 170 – 175 cm gro­ße, schlan­ke Mann mit kur­zen schwar­zen Haa­ren, flüch­te­te auf einem dunk­len Fahr­rad. Beklei­det war er mit blau­en Jeans und dunk­len Turn­schu­hen. Die gestoh­le­nen wei­ßen Rebound Schu­he haben einen Wert von ca. 60 Euro. Wer Hin­wei­se auf den Täter geben kann, möch­te sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim (09191/7090–0) in Ver­bin­dung setzen.

Forch­heim. Waren im Wert von ca. 140 Euro ent­wen­de­te ein 14-Jäh­ri­ger am Diens­tag­nach­mit­tag aus einem Dro­ge­rie­markt in der Haupt­stra­ße. Der Alarm des Geschäf­tes schlug an, als der Jugend­li­che den Ein­kaufs­la­den ver­las­sen woll­te. Dar­auf­hin wur­de er von Ange­stell­ten auf­ge­hal­ten und die Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim wur­de infor­miert. Bereits vor Ein­tref­fen der Beam­ten hol­te der Täter die ent­wen­de­ten elek­tro­ni­schen Gerä­te aus sei­nem mit­ge­führ­ten Ruck­sack. Nun erwar­tet den Jugend­li­chen eine Anzei­ge wegen Ladendiebstahl.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels und Poli­zei­sta­ti­on Bad Staffelstein

Tur­bu­len­ter Faschingsdienstag

EBENS­FELD, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­abend gegen 19.00 Uhr kam es auf dem REWE-Park­platz zu einer kör­per­li­chen Aus­ein­an­der­set­zung meh­re­rer jun­ger, alko­ho­li­sier­ter Leu­te. Ersten Erkennt­nis­sen nach ver­pass­te ein 19-Jäh­ri­ger einem 20-Jäh­ri­gen eine Kopf­nuss, ein ande­rer 19-Jäh­ri­ger schlug mit der Faust ins Gesicht eines Gleich­alt­ri­gen und eine 22-Jäh­ri­ge wur­de gegen eine Gelän­der geschubst. Hier­bei ver­letz­ten sich die Betei­lig­ten leicht und muss­ten vom Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus gebracht wer­den. Der genaue Her­gang der Strei­tig­keit muss noch ermit­telt wer­den, die Betei­lig­ten erhal­ten Anzei­gen wegen Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­ten. Neu­tra­le Zeu­gen der Aus­ein­an­der­set­zung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09573/2223–0 mit der Poli­zei­sta­ti­on Bad Staf­fel­stein in Ver­bin­dung zu setzen.

Da sich zwei Faschings­wü­ti­ge im Nah­be­reich die­ser Strei­tig­keit nicht ein­sich­tig zeig­ten und den aus­ge­spro­che­nen Platz­ver­weis igno­rier­ten, muss­ten sie vor­läu­fig in Gewahr­sam genom­men und von der Ört­lich­keit ent­fernt werden.

Ein wei­te­rer jun­ger Mann, ein 21-Jäh­ri­ger Michelau­er, war der­art des­ori­en­tiert, dass er sich „zum chil­len“ mit­ten auf die Fahr­bahn der Rin­nig­stra­ße leg­te. Er konn­te von den Poli­zei­be­am­ten zum Auf­ste­hen bewegt wer­den und trat sei­nen Heim­weg an.

Gegen 23.45 Uhr beob­ach­te­te eine Strei­fen­be­sat­zung einen 56-Jäh­ri­gen, wie die­ser in der Rin­nig­stra­ße auf sein Fahr­rad stei­gen woll­te. Da der Ebens­fel­der augen­schein­lich alko­ho­li­siert war, wur­de bei ihm ein Atem­al­ko­hol­test durch­ge­führt. Die­ser ergab einen Wert von fast 1,7 Pro­mil­le. Der Mann wur­de belehrt und zeig­te sich ein­sich­tig. Er schob sein Rad schließ­lich nach Hause.

Bereits am Nach­mit­tag kam es in der Rin­nig­stra­ße zu einer Strei­tig­keit, in deren Ver­lauf eine 17-Jäh­ri­ge einer 22-Jäh­ri­gen auf den Kopf schlug. Die Älte­re erstat­te­te Anzei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung, in ärzt­li­che Behand­lung muss­te sie sich des­halb nicht begeben.

Fast zeit­gleich gerie­ten ein 18-Jäh­ri­ger und ein 19-Jäh­ri­ger, ver­mut­lich wegen einer jun­gen Frau, anein­an­der, wobei der Jün­ge­re dem Älte­ren einen Faust­schlag auf die Nase ver­pass­te. Anschlie­ßend kam es zu einem Geran­gel der bei­den Strei­ten­den, das von zwei unbe­tei­lig­ten Zeu­gen geschlich­tet wur­de. Auch hier wird wegen Kör­per­ver­let­zungs­de­lik­ten ermittelt.

Gegen 15.00 Uhr teil­te die Ein­satz­lei­tung der Feu­er­wehr bei der Poli­zei mit, dass vier Per­so­nen auf dem Schul­dach gesich­tet wur­den. Die jun­gen Män­ner gelang­ten zunächst über eine Not­trep­pe auf ein Vor­dach und stie­gen von dort über einen Bau­zaun aufs Haupt­dach. Dabei beschä­dig­ten sie den Außen­putz und ris­sen den Blitz­ab­lei­ter aus der Ver­an­ke­rung. Es ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 1.000 Euro. Die deut­lich alko­ho­li­sier­ten Män­ner im Alter von 20 bis 23 Jah­ren muss­ten mit­tels Dreh­lei­ter vom Dach geholt wer­den. Sie erhal­ten eine Anzei­ge wegen Sach­be­schä­di­gung und Hausfriedensbruch.

Fahr­rad beschädigt

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag, gegen 18.00 Uhr, teil­te eine unbe­kann­te Zeu­gin mit, dass sie beob­ach­ten konn­te, wie eine Grup­pe von ca. 6 Jugend­li­chen soeben vor dem Bahn­hof ein sil­ber­far­be­nes Fahr­rad beschä­dig­ten. An dem Rad wur­de der Gel­sat­tel beschä­digt und ein Pedal ent­wen­det. Wei­te­re Zeu­gen oder die Unbe­kann­te, ver­mut­lich Ukrai­nie­rin, wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.

Rund 9.000 Euro Sach­scha­den und zwei Leicht­ver­letz­te bei Verkehrsunfall

LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­mit­tag kam es in der Stra­ße „Am Stadt­gra­ben“ zu einem Ver­kehrs­un­fall mit etwa 9.000 Euro Sach­scha­den und zwei Leicht­ver­letz­ten. Ein 76-Jäh­ri­ger fuhr mit sei­nem KIA an einem hal­ten­den Paket­bo­ten vor­bei und stieß dabei gegen eine ent­ge­gen­kom­men­de VW-Fah­re­rin. Der VW wur­de durch den Auf­prall gegen das Zustell­fahr­zeug geschleu­dert. Der Unfall­ver­ur­sa­cher selbst tou­chier­te noch einen gepark­ten Peu­geot, rutsch­te über den Geh­weg und kam schließ­lich an der Haus­wand zwi­schen zwei Gebäu­den zum Ste­hen. Der Unfall­ver­ur­sa­cher selbst sowie die Fah­re­rin des VW wur­den glück­li­cher­wei­se nur leicht verletzt.

Sko­da ange­fah­ren – Unfall­ver­ur­sa­che­rin schnell ermittelt

MICHEL­AU, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Diens­tag­mor­gen gegen 09.00 Uhr beob­ach­te­te ein auf­merk­sa­mer Zeu­ge, wie die Fah­re­rin eines grau­en VW am Kirch­platz einen gepark­ten Sko­da tou­chier­te und anschlie­ßend davon­fuhr, ohne sich um den ent­stan­de­nen Sach­scha­den von ca. 1.000 Euro zu küm­mern. Der Zeu­ge infor­mier­te die Hal­te­rin des Sko­da, die sich in einem nahe­ge­le­ge­nen Café auf­hielt. Von der hin­zu­ge­zo­ge­nen Poli­zei­strei­fe konn­te die ver­ant­wort­li­che Fah­re­rin des VW schließ­lich ermit­telt wer­den, es han­delt sich um eine 60-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Coburg. Sie erhält eine Anzei­ge wegen Verkehrsunfallflucht.