Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt (BCA) der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg bie­tet am 22. Febru­ar von 09:00 Uhr bis 10:30 Uhr ein kosten­lo­ses digi­ta­les Bewer­bungs­trai­ning an.

Nach der Eltern­zeit zurück in den Beruf oder ein­fach nur so den Arbeit­ge­ber wech­seln? Ist Ihre letz­te Bewer­bung schon län­ger her und Sie sind sich unsi­cher, ob sie den aktu­el­len Stan­dards entspricht?

Bian­ca Heger: „Wir zei­gen Ihnen, auf wel­che Stel­len es lohnt, sich zu bewer­ben, und wie Sie am besten „Wer­bung“ für sich machen. Die tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten und Kom­mu­ni­ka­ti­ons­we­ge haben die Art, Per­so­nal zu rekru­tie­ren stark ver­än­dert. Wor­auf es den Unter­neh­men bei einer Bewer­bung ankommt und wie Sie die eige­nen Unter­la­gen an die gel­ten­den Stan­dards anpas­sen kön­nen, gehört genau­so zum Semi­nar wie Infor­ma­tio­nen dazu, was in den Lebens­lauf gehört und was nicht. Die­se Ver­an­stal­tung wur­de auch im Rah­men der bun­des­wei­ten Initia­ti­ve Job­tur­bo orga­ni­siert. Die Teil­nah­me ist für geflüch­te­te Frau­en ab Sprach­ni­veau B2 geeignet.“

Anmel­dun­gen an Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de

Die Teil­neh­mer erhal­ten spä­te­stens 2 Tage vor der Ver­an­stal­tung eine Bestä­ti­gung und die Ein­la­dung mit dem Link. Die Teil­nah­me ist kostenlos.

Die BCA Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.