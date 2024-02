Der Stadt­schlüs­sel liegt wie­der im Rat­haus. Faschings­prinz Seba­sti­an I. hat am Faschings­diens­tag den Schlüs­sel an Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger zurück­ge­ge­ben. Aller­dings ohne sei­ne Prin­zes­sin, denn Melina I. muss­te den vie­len Fei­ern Tri­but zol­len und fehl­te krank­heits­be­dingt beim tra­di­tio­nel­len Faschings­ab­schluss im Rat­haus. Aber auch ohne ihre Maje­stät herrsch­te im Gro­ßen Foy­er im Rat­haus aus­ge­las­se­ne Faschings­stim­mung. Dafür sorg­ten nicht zuletzt die Bay­reu­ther Hexen mit ihren Tanz­grup­pen, die Bay­reu­ther Faschings­ge­sell­schaf­ten sowie zahl­rei­che Stadt­rä­tin­nen und Stadt­rä­te bezie­hungs­wei­se Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Stadt­ver­wal­tung, die in fan­ta­sie­vol­len und far­ben­fro­hen Kostü­men die fünf­te Jah­res­zeit verabschiedeten.