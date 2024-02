Am 1. Febru­ar star­te­te die Ein­ge­wöh­nungs­pha­se der ersten Kin­der in der Kita „Die Freg­ger­la“ des EJF (Evan­ge­li­sches Jugend- und Für­sor­ge­werk) unter Lei­te­rin Andrea Schi­man­ski im ehe­ma­li­gen evan­ge­li­schen Kin­der­haus Schön­brunn in der Bay­reu­ther Stra­ße 14.

„Ich freue mich, dass das EJF inner­halb von 3 Wochen den ehe­ma­li­gen Kin­der­gar­ten öff­nen konn­te und schon die ersten Kin­der unter­ge­bracht sind“, so Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik. „Damit ver­fü­gen wir der­zeit über aus­rei­chend Kin­der­be­treu­ungs­plät­ze für die Wun­sied­ler Kin­der und haben sogar noch Kapazitäten.“

Nach dem Neu­bau des Kin­der­hau­ses Schön­brunn und dem Aus­zug des Evang. Freun­de – Kin­der­haus Schön­brunn aus den Räum­lich­kei­ten, hat sich der ehe­ma­li­ge Kin­der­gar­ten als her­vor­ra­gen­de Kin­der­be­treu­ungs­stät­te für „Die Freg­ger­la“ erge­ben. Zusam­men mit dem Eigen­tü­mer WUN Immo­bi­li­en KU hat der Trä­ger den Kin­der­gar­ten in kür­ze­ster Zeit neu aus­ge­stat­tet und klei­ne­re Sanie­rungs­maß­nah­men vor­ge­nom­men. Nun kön­nen dort ins­ge­samt 30 Kin­der mit zwölf Krip­pen- und 18 Kin­der­gar­ten­plät­zen unter­ge­bracht werden.

Aktu­ell sind sogar noch eini­ge Betreu­ungs­plät­ze frei. Eine Anmel­dung erfolgt ganz ein­fach über das Kita­be­darfs­mel­de­pro­gramm auf der Home­page der Stadt Wunsiedel.