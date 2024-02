Unter dem Mot­to „Lite­ra­risch unter­wegs in die ‚Schö­ne neue Welt‘“ laden die Stadt­bi­blio­thek Bay­reuth und der Kirch­platz­Treff der Evan­ge­li­schen Bil­dungs­stät­te am Mitt­woch, 21. Febru­ar, von 14.30 bis 16 Uhr, in die Krea­tiv­werk­statt des RW21 (Erd­ge­schoss) zur Bespre­chung des Sci­ence-Fic­tion-Klas­si­kers „Fahr­heit 451“ von Ray Brad­bu­ry ein. In dem Klas­si­ker hören die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer von einer Welt, in der das Lesen von Büchern ver­bo­ten ist und welch schreck­li­che Fol­gen dies hat.

Sig­rid See­bach-Blum und Hei­ke Kom­ma lesen in die­sem Jahr in der Rei­he „Lite­ra­tur im Gespräch“ aus Büchern vor, die einen Blick in eine frem­de Welt ermög­li­chen, die gar nicht mehr so fern ist, denn: Ihre Bestand­tei­le sind längst Gegen­wart gewor­den. Neben den Klas­si­kern wer­den auch kürz­lich erschie­ne­ne Zukunfts­ro­ma­ne vor­ge­stellt, die zwar zum Teil beklem­men­de Sze­na­ri­en wie Kli­ma­pro­ble­me beschrei­ben, aber auch ein Bekennt­nis zur Unzer­stör­bar­keit der mensch­li­chen Soli­da­ri­tät ent­hal­ten. Die bei­den Refe­ren­tin­nen kom­men dar­über hin­aus mit ihren Gästen ins Gespräch, stel­len Schrift­stel­le­rin­nen und Schrift­stel­ler vor und gehen der Fra­ge nach, wie wir unse­re Gegen­wart so gestal­ten kön­nen, dass unse­re Welt auch noch in Zukunft lebens­wert ist.