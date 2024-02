Kla­vier­vir­tuo­sen von heu­te und mor­gen prä­sen­tiert Haus Mar­teau in Lich­ten­berg (Land­kreis Hof) regel­mä­ßig mit sei­nen Kon­zer­ten. Das gro­ße Spek­trum der Kla­vier­mu­sik zeigt aber­mals der Mei­ster­kurs von Prof. Ste­fan Arnold mit sei­nem Abschluss­kon­zert am Don­ners­tag (8. Febru­ar, 18 Uhr).

Der Dozent lehrt seit 2004 an der Uni­ver­si­tät für Musik und Dar­stel­len­de Kunst in Wien sowie an der Hoch­schu­le für Musik Hanns Eis­ler in Ber­lin. Seit sei­nem 1. Preis beim Inter­na­tio­na­len Bösen­dor­fer-Wett­be­werb 1988 in Salz­burg ist Arnold regel­mä­ßi­ger Gast in vie­len Musik­me­tro­po­len Euro­pas und kon­zer­tiert mit nam­haf­ten Orche­stern. Zahl­rei­che CD-Ein­spie­lun­gen doku­men­tie­ren Aus­schnit­te sei­nes Reper­toires von Bach bis zur Musik des 20. Jahrhunderts.

„Der mehr­fach preis­ge­krön­te Pia­nist, gebür­ti­ger Würz­bur­ger, ist Haus Mar­teau beson­ders ver­bun­den“, weiß Bezirks­tags­prä­si­dent Hen­ry Schramm. Prof. Arnold schätzt die beson­de­re Atmo­sphä­re der Künst­ler­vil­la, die für ihn den Geist des ein­sti­gen Haus­her­ren Hen­ri Mar­teau wei­ter­trägt. „Mir ist es wich­tig, jun­gen Men­schen und Musi­kern auf ihrem Weg wei­ter­zu­hel­fen, um ein biss­chen tie­fer und wei­ter ein­tau­chen zu kön­nen in die Musik und die damit ver­bun­de­nen pia­ni­sti­schen Fähig­kei­ten“, betont der Kla­vier­pro­fes­sor. Co-Dozen­tin ist Irma Gigani.

Die jun­gen Künst­le­rin­nen und Künst­ler kom­men aus Austra­li­en, Nor­we­gen, Lett­land, Öster­reich, Geor­gi­en und Rumänien.

Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Kla­vier von Prof. Ste­fan Arnold

Don­ners­tag, 8. Febru­ar 2024 um 18 Uhr im Kon­zert­saal Haus Mar­teau, Loben­stei­ner Str. 4 in 95192 Lichtenberg

Kar­ten zum Preis von 10 Euro, ermä­ßigt 5 Euro (Schü­le­rin­nen und Schü­ler, Stu­die­ren­de und schwer­be­hin­der­te Men­schen) online https://​haus​-mar​teau​.de/​k​o​n​z​e​r​t​e​-​a​k​t​u​e​l​les/. Abend­kas­se am Kon­zert­tag ab 16 Uhr unter 09288 6495. Freie Platz­wahl. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.haus​-mar​teau​.de

