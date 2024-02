Carl-Mei­nelt-Stra­ße soll auch nachts beleuch­tet werden

Es ist ein unschein­ba­rer Weg in Bam­berg-Ost zwi­schen der Spar­kas­sen­zen­tra­le und dem Bam­ba­dos. Ein klei­nes Stück Stra­ße und dann ein Fuß- und Rad­weg ver­bin­det die Star­ken­feld­stra­ße mit dem Wohn­vier­tel an der Jahn­stra­ße. Nachts zwi­schen 1 und 5 Uhr wer­den die Later­nen dort kom­plett abge­schal­tet, und man tappt im Dunkeln.

Ste­fan Kurz von der Stadt­rats­frak­ti­on Grü­nes Bam­berg will das nun ändern. Er bean­tragt, dass das kur­ze Weg­stück von etwa 250 Metern Län­ge durch­ge­hend in der Nacht beleuch­tet wird. „Das nächt­li­che Abschal­ten spart zwar Ener­gie, aber doch in sehr gerin­gem Aus­maß. Ins­be­son­de­re in Abwä­gung mit dem Sicher­heits­ge­fühl der Men­schen, die dort gehen oder fah­ren, muss man zu dem Ergeb­nis kom­men, dass eine Beleuch­tung hier wich­ti­ger und sinn­vol­ler ist“, sagt der Grünen-Stadtrat.