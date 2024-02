Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Coburg

UNTER­SIE­MAU, LKR. COBURG / KÖLN. Ein zunächst unbe­kann­ter Täter bestell­te Ende Janu­ar 2024 meh­re­re hoch­wer­ti­ge Nacht­sicht­ge­rä­te bei einer Fir­ma aus Unter­sie­mau, ohne die Ware anschlie­ßend zu bezah­len. Als er die Gerä­te online auf einer Ver­kaufs­platt­form anbot, kamen ihm Cobur­ger Kri­mi­nal­be­am­te auf die Schli­che. Am Mon­tag, 5. Febru­ar, nah­men sie den 39-jäh­ri­gen Tat­ver­däch­ti­gen in Zusam­men­ar­beit mit der Poli­zei Köln fest.

Der 39-Jäh­ri­ge soll Ende Janu­ar 2024 Nacht­sicht­ge­rä­te im Gesamt­wert von rund 13.000 Euro bestellt haben und die unbe­zahl­te Ware anschlie­ßend online auf einer Platt­form für Gebraucht­wa­ren ange­bo­ten haben. Dies blieb von den Beam­ten der Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg im Zuge der Ermitt­lun­gen nicht unbe­merkt. In Zusam­men­ar­beit mit der ober­frän­ki­schen Kri­mi­nal­po­li­zei mit Zen­tral­auf­ga­ben und der Kri­mi­nal­po­li­zei Köln nah­men die Poli­zi­sten den 39-Jäh­ri­gen bei der Über­ga­be eines der Gerä­te an einen Lock­vo­gel in Köln fest. Bei der anschlie­ßen­den Woh­nungs­durch­su­chung ent­deck­ten die Beam­ten wei­te­re Elek­tronik­ge­rä­te und Betrugs­wa­ren sowie gefälsch­te Doku­men­te und eine klei­ne Men­ge Mari­hua­na. Nach Abschluss der Maß­nah­men wur­de der Mann wie­der auf frei­en Fuß gesetzt.

Der 39-Jäh­ri­ge aus Köln muss sich nun unter ande­rem wegen des Ver­dachts des Betrugs straf­recht­lich verantworten.