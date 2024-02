„Wir haben viel gelernt und es hat Spaß gemacht“ – Inklu­si­ve Pro­jekt­wo­che in der Küche des Emmy-Noe­ther-Gym­na­si­ums Im Emmy-Noe­ther-Gym­na­si­um wird…

Inklu­si­ves Koch­pro­jekt am Erlan­ger Emmy-Noe­ther-Gym­na­si­um

StUB – erlan­ger lin­ke kri­ti­siert Ein­grei­fen Herr­manns

Bay­erns Innen­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann hat sich in einem Brief an den Ver­kehrs­mi­ni­ster gegen die Her­ab­stu­fung der B4 zur Kreis­stra­ße ausgesprochen.…