Im Febru­ar fand der erste Ener­gie-Stamm­tisch von Forch­heim for Future in Hal­lern­dorf im Braue­rei­gast­hof Ritt­may­er statt. 13 Teil­neh­mer dis­ku­tier­ten über die Fra­ge, ob eine Ener­gie­ver­sor­gung durch Erneu­er­ba­re Ener­gie­quel­len in Deutsch­land mög­lich ist. In einem Ein­gangs­vor­trag prä­sen­tier­te Dipl​.Ing. Wolf­gang Nege­le zunächst die Fak­ten, gefolgt von einer ange­reg­ten Dis­kus­si­on, in der es neben den Erneu­er­ba­ren auch um Atom­kraft und Strom­im­por­te ging. Am Ende war man sich soweit einig, dass das The­ma Ener­gie­wen­de noch lan­ge nicht abge­schlos­sen ist.

Der Ener­gie-Stamm­tisch soll ein­mal monat­lich im Braue­rei­gast­hof Ritt­may­er statt­fin­den. Das näch­ste Mal, am 5. März, soll es um 19.00 um das The­ma Was­ser­stoff und E‑Fuels gehen.